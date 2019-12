Gobierno de Bolivia rechaza "rompimiento" con México

El gobierno interino de Bolivia descartó un "rompimiento" de relaciones diplomáticas con México, tras la expulsión de la embajadora María Teresa Mercado.



"Declarar personas Non Gratas a diplomáticos de #España y #México, no implica ruptura de relaciones", señaló el Ministerio de Presidencia de Bolivia vía Twitter.



"Se exige que acrediten nuevos funcionarios para reemplazar a éstos que violaron la soberanía e irrespetaron normas bolivianas", añade el tuit, que explica que es una aclaración de Karen Longaric, ministra boliviana de Exteriores.



Además de Mercado, Bolivia expulsó a la encargada de negocios de la embajada de España, Cristina Borreguero, y al cónsul de ese país, Álvaro Fernández, y les dio 72 horas para abandonar el país.



El gobierno interino de Jeanine Áñez acusa a los expulsados de haber "lesionado gravemente la soberanía y dignidad del pueblo y del gobierno constitucional de Bolivia" y dijo que por ello decidió aplicar la Convención de Viena.



En su cuenta de Twitter, Áñez explicó la expulsión de los diplomáticos de México y España.



"Hemos aplicado la Convención de Viena, ante los hechos sucedidos en días pasados en la Embajada de México y declaramos personas no gratas a la Embajadora de México, a la Encargada de Negocios de España y al Cónsul de dicho país (sic)".



