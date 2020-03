Gobierno de Coatepec también suspende actividades programadas para Semana Santa

La directora de Turismo en Coatepec, Tania Bonilla, informó que luego de las recomendaciones de la Secretaría de Salud federal, el área a su cargo ha suspendido todas las actividades que ya estaban programadas para Semana Santa.



Entrevistada, dijo que se prevé una baja afluencia en el turismo del pueblo mágico, debido a esta alerta por coronavirus que se ha emitido a nivel nacional.



“Todas las actividades que en algún momento podríamos haber programado, lo que se iba a hacer en Semana Santa están suspendidas por cuestiones de buscar mayor conciencia a esta situación, más que el turismo que llegue, va a bajar probablemente”, detalló.



No obstante, dijo que hay eventos que no están en manos del Ayuntamiento para suspenderlos o cancelarlos, por lo que se han hecho recomendaciones.



“Como la carrera de mascotas que se va a hacer el 4 de abril, solo estamos en apoyo y difusión”, acotó.



En el caso del Carnaval de Tuzamapan, confirmó que sí se llevara a cabo, pues del mismo modo el comité organizador ha decidido efectuarlo pese a la contingencia que se vive.



“Nosotros como ayuntamiento hicimos la sugerencia, les platicamos por decisión de Cabildo no se llevara a cabo la Feria del Café, por cuestiones sanitarias, les hicimos la recomendación de posponer el carnaval, pero no es un proyecto que nosotros llevamos directamente, lo lleva la Junta de Mejoras y no podemos suspenderlo y ellos tomaron la decisión de seguir con el evento.



“Les hacemos hincapié de que aquellos que participen de preferencia si tienen síntomas que tengan que ver con gripe, no participen para evitar contagios o si tienen familiares en casa que se queden, el uso de lavarse las manos, el gel antibacterial es lo que podemos hacer, cada organizador toma la decisión”, aseveró.