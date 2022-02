Gobierno de Coatzacoalcos debe aclarar el manejo de casi 2 mdp

El Gobierno de Coatzacoalcos tiene que aclarar el manejo de un millón 836 mil 537 pesos, de un total de 15 millones 317 mil 500 pesos transferidos en el 2020 mediante el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública a los municipios, debido a inconsistencias detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).En el informe presentado por la ASF, se dio a conocer que las autoridades municipales pagaron en el 2020 un millón 836 mil 500 pesos a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por concepto de armamento y municiones, pero que no fueron entregadas al Estado, al municipio ni a los policías de la ciudad.“En la revisión de la cotización SIDCAM-CC-GOB-152/2020 financiada con recursos del FORTASEG 2020 por 1,836.5 miles de pesos, se observó que el municipio, mediante la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) armamento y municiones, los cuales a la fecha de la auditoría no mostraron evidencia de su entrega al Estado ni al municipio, ni éste; asimismo, el municipio no proporcionó evidencia de que mediante la SSP se celebrara el Convenio Interinstitucional con la SEDENA; por la compra de dicho armamento, en incumplimiento de la cotización número SIDCANM-CC-OGB-152/2020, numerales 4, inciso b) y 6”, dice parte del documento disponible en internet.Al respecto, el Ayuntamiento señaló que el armamento se encuentra operando bajo la Licencia Oficial Colectiva No. 63 para el Estado de Veracruz, por lo que el convenio interinstitucional se firma con el Gobierno Estatal y no con el municipio, por lo que se dio como aclarada y parcialmente atendida la acción.Sin embargo, la ASF solicitó a la administración municipal que proporcione la documentación adicional justificativa y comprobatoria de un millón 836 mil 537 pesos por concepto de armamento y municipios correspondientes a la cotización SIDCAM-CC-GOB-152/2020.El 14 de diciembre del 2021, dos semanas y media antes de concluir su gestión, las autoridades de Coatzacoalcos enviaron el oficio DC/393/2020 para atender lo observado, pero la documentación proporcionada no reunía las características necesarias de suficiencia, competencia y pertinencia para aclarar o justificar lo observado.Incluso, en un texto firmado por la entonces Directora de Contabilidad Municipal, Yolanda Sagrero Vargas, se anexan -entre otras cosas- capturas de pantalla de conversaciones vía Whatsapp para responder a lo requerido por la ASF.Además, la ASF encontró que más de 400 mil pesos fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación (TESOFE), ya que no fueron comprometidos ni devengados al 31 de diciembre del 2020.También quedó al descubierto que al proveedor que le fue adjudicado el contrato FORTASEG-AD-003/2020 para el suministro de calzado y uniformes para los elementos de la Policía Municipal no contaba con la actividad para la cual fue contratado. Mientras que la empresa a la que se le compraron motocicletas, cámaras para asco policial, cámaras de solapa y bastones por medio del contrato FORTASEG-AD-005/2020 no tenía nada que ver con ello.En ambos casos, así como en otros, la Contraloría Municipal inició un procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.Lo anterior consta en la auditoría de cumplimiento 2020-D-30039-19-1434-2021 1434-GB-GF. La ASF revisó una muestra de nueve millones 450 mil 400 pesos, de un universo de 15 millones 317 mil 500 pesos, es decir, el 61.7 por ciento de los recursos. De los 15 millones, tres millones 63 mil 500 pesos fueron aportados por el Ayuntamiento.