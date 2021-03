Gobierno de Cuitláhuac debe garantizar seguridad en elecciones, demanda CMIC

El Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez debe garantizar seguridad para quienes participarán en la contienda electoral, requirió el presidente nacional de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal, tras casos de asesinatos de precandidatos en Veracruz.



“El caso de Veracruz que el Gobierno atienda la solicitud de darles seguridad a todos los candidatos de todos los partidos políticos, porque no puede ser que haya tanta inseguridad en el país”, opinó.



Señaló que tanto el Gobierno Federal como el del Estado deben proteger a quienes llegarán a ser los representantes ciudadanos en las presidencias municipales y Congresos tanto estatal como federal, sin importar a qué partido pertenecen.



“Solicitar al Gobierno Federal y de los Estados que atienden el tema de la inseguridad porque no puede ser que algo tan importante para todos los mexicanos, de tener representantes de todos los partidos, que se tengan los cuidados de proteger a esas personas que nos representan a los ciudadanos a través de congresos, alcaldías o legislaturas”.



El empresario consideró que para garantizar seguridad en el proceso electoral debe tenerse un respeto hacia las ideologías de todos los partidos políticos.



“Lo que pedimos es respeto a las personas que quieren estar en esta contienda electoral, pedimos respeto a las ideologías de cada grupo político, de eso se trata en estas contiendas”.



Por su parte, sobre este tema, el representante de CMIC en la zona centro de Veracruz, Diego López Méndez, dijo que, aunque se debe garantizar la seguridad de todos los candidatos, esto también debe permear a los ciudadanos.



“Nosotros no somos de ningún partido, somos apartidistas y lo que pedimos es que haya equidad en el proceso electoral, al final es el ciudadano el que decide y tendrán que valorar hacia dónde llevarán su preferencia electoral. Hay que darles seguridad a todos porque es un derecho constitucional, seguridad a todos los ciudadanos, vayan o no por un cargo”.