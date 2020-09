Gobierno de Cuitláhuac es el “más austero” del país

La jefa de la Oficina del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera, aseguró que la administración de Cuitláhuac García Jiménez es “la más austera” a nivel nacional.



Dijo que esto se refleja en los ajustes a salarios, así como en las restricciones de uso de recursos y gastos planteadas en la Ley de Austeridad estatal.



La funcionaria mencionó que la reducción de salarios en el Poder Ejecutivo se implementó durante 2019 y generó un ahorro “significativo”, aunque desconoce el monto total.



Añadió que no tiene información sobre si los otros poderes y órganos autónomos de Estado aplicaron dichas medidas de austeridad, pues en su caso no están obligados por la Ley a reducir salarios y únicamente se hizo un “exhorto o recomendación” para que lo hicieran.



"La reducción de salarios está más que cumplida, desde inicios de este año se cumplió desde el Gobernador. Es un porcentaje, no lo sabría decir ahorita pero sí fue significativo y se quitaron las compensaciones, especialmente a los puestos altos".



Cuestionada sobre la eliminación de aguinaldos a altos funcionarios aplicada por el Gobierno Federal, la funcionaria señaló que no hay información si se replicará la medida en la entidad.



"A nivel nacional es la administración a nivel Ejecutivo más austera de todos los Estados en cuanto a los salarios y restricciones en los gastos", subrayó.



Sobre el segundo informe de labores del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, se informó que se lleva un 90 por ciento en la integración de la información y que su presentación será de manera austera y guardando las medidas preventivas por la contingencia sanitaria.



"Se está integrando, llevamos 90 por ciento y falta por integrar las últimas acciones para que esté en tiempo y forma. Seguramente se hará con algún evento austero, con poca gente para evitar que haya aglomeraciones y evitar pasar por encima de las reglas sanitarias".



Martínez Olvera agregó que en el caso de la Glosa del informe será el Congreso de Veracruz el encargado de establecer los lineamientos para las comparecencias de los secretarios.



"Se tomará un acuerdo con el Congreso para la Glosa, es su casa y ellos pondrán los lineamientos y nosotros nos apegamos, nos harán llegar las fechas para las comparecencias".



Con respecto al cumplimiento del Plan Veracruzano de Desarrollo, la funcionaria aseveró que a causa de la pandemia, más que modificaciones se han tenido que hacer ajustes en tiempos de ejecución.