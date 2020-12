Gobierno de Cuitláhuac García también revictimizaría a acreedores, advierten

El presidente de Empresas SOS, Jesús Castañeda Nevárez, recordó que se está cumpliendo el plazo de la recomendación 155/2020 del Registro Nacional de Víctimas emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y de no resarcir el daño, el gobierno estatal actual, también será responsable.



"Uno de los puntos de la recomendación, es que por ningún motivo nos tiene que revictimizar. El simple hecho de ignorarnos, no solo de no pagarnos, de no devolvernos la certidumbre jurídica, lo que está haciendo es revictimizar a las empresas, y eso le va a resultar una responsabilidad directa a esta administración".



Castañeda Nevárez, dijo desconocer la fecha del plazo que tiene la administración estatal para cumplir con la recomendación, ya que, solo saben que esta fue aceptada.



"Simplemente la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), nos notificó que la aceptaron, y nosotros conociendo el contenido de la recomendación, se establece de manera muy puntual que, una vez aceptada, empresarial a correr 15 días hábiles, entonces está corriendo su término, nosotros pensamos que estamos en el fin de esos 15 días".



Comentó que más de 100 empresarios veracruzanos están a la espera del pago correspondiente a la deuda de 450 millones de pesos que dejó la administración del exgobernador Javier Duarte.



"Aunque no se mencionó de manera expresa que se nos pague, si menciona que se tiene que resarcir el daño, y el daño para nosotros es muy claro; se burlaron de nosotros porque nos metieron en un procedimiento que no tuvo término, fue como un laberinto. Este gobierno tiene que resarcirlo y fincar responsabilidades sobre las personas que fueron responsables de esta omisión", concluyó.