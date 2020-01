Gobierno de Cuitláhuac gastó más de lo presupuestado para su primer año

En su primer año, la administración de Cuitláhuac García ejerció más recursos de los presupuestados por el Congreso del Estado.



Lo anterior, de acuerdo con datos analizados por el Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG) 2019 Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C. (IMCO).



El Instituto destacó que todos los Gobiernos Estatales violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental a 10 años de su aprobación, ya que el 100 por ciento de la información financiera no es comparable.



Al respecto, a Veracruz el IEEG le otorgó una calificación del 76.4 por ciento, ya que hubo una variación del 18 por ciento entre lo aprobado y lo ejercido por el Congreso, ocupando la posición número 7 a nivel nacional en cuanto a “los mejores” evaluados.



Además, destaca que reportar bien “no es gastar bien”, pasando de la posición 4 a la 6 del ranking respecto a 2018, el último año del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares.



Veracruz fue de los municipios que cumplió con entregar los documentos evaluados por el IIEG, de ahí que su calificación supera el promedio nacional de 66.7.



En cuanto a la información presupuestal, obtuvo 75 puntos; 78.6 en información contable y 75.0 en programática.



El IMCO reporta ingresos estimados por 113.7 mil millones de pesos estimados en los ingresos y recadados 136 mil.7 millones de pesos; es decir, 23.1 mil millones de pesos de excedentes.



Se reporta un monto aprobado de 113.7 mil millones de pesos y un gasto de 134.7 mil millones de pesos, es decir, 21 mil millones de pesos adicionales o el 18 por ciento más de lo autorizado, con un total de 10.77 mil millones de pesos.



No obstante, contrastando estas cifras, el presupuesto de egresos de 2019 señala que el gasto total del Gobierno del Estado asciende a la cantidad de 128 mil 361 millones 911 mil 179 pesos, lo que sigue siendo menor a los recursos que se reportó haber gastado.



De acuerdo con el Índice de Cuitláhuac García, hubo un gasto burocrático superior en 13 por ciento más de los aprobados; además en servicios básicos fue superior en más del 96 por ciento.



En lo que se refiere a Comunicación Social, de acuerdo con el índice, gastó mil 36 por ciento más de lo aprobado y 93 por ciento más en infraestructura.



El IMCO establece que el IIEG no se enfoca en la calidad de la información de los presupuestos de egresos y leyes de ingresos de los Gobiernos Estatales, sino en cómo es que los gobiernos transparentan y ponen a disposición de la ciudadanía la información financiera sobre el uso y destino que se les da a los recursos públicos a lo largo del año; en este caso, el Ejercicio Fiscal 2018.



Al respecto, destaca que no asigna una calificación a la eficiencia, manejo o calidad del gasto ejercido por parte de las entidades federativas; no valida la veracidad y exactitud de la información financiera generada por los poderes ejecutivos estatales que se evalúa en este índice.



“El trabajo del IMCO consiste en generar análisis y propuestas de política pública que coadyuven al fortalecimiento institucional y de las finanzas públicas de las entidades federativas, así como dar un impulso a las acciones tendientes a la proactividad en la publicación y la mejora en la calidad de la información financiera sobre el ejercicio del gasto público estatal.