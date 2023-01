Gobierno de Cuitláhuac “no ayuda pero sí cobra” impuestos: Alcalde de Orizaba

El alcalde de Orizaba, Juan Manuel Diez Francos, reprochó que el Gobierno del Estado no les ha devuelto nada a pesar de que cobra los impuestos del 2 por ciento al hospedaje y el 3 por ciento a la nómina."Eso sí, no ayuda el Estado, pero sí nos cobra el 3 por ciento a la nomina de los trabajadores y es un dineral. No ha regresado ni un solo peso y también cobra el 2 por ciento al hospedaje".Explicó que si la nómina es de 25 millones de pesos el Ayuntamiento tiene que pagar rigurosamente cada mes 750 mil pesos, pero la autoridad estatal no les da “ni los buenos días”."No nos habla siquiera para decirnos gracias por estar cumpliendo porque otros no lo hacen".Destacó que para promoción turística, tampoco se devuelve a la ciudad ni un centavo proveniente del impuesto del 2 por ciento al hospedaje.