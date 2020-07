Gobierno de Cuitláhuac repartió botones de pánico en Xalapa que yunismo planteaba

Durante el pasado Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no instaló en comercios y bodegas botones de alerta vinculados al Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4).



Lo anterior dado el fracaso de la denominada "Ley que Regula los Establecimientos Mercantiles en Materia de Seguridad del Estado", propuesta el 7 de noviembre de 2017 por el entonces mandatario.



La propuesta, confinada a la “congeladora” del Congreso local, preveía regular en la instalación y operación de equipos y sistemas tecnológicos, además de proveer de un “botón de pánico” a los propietarios para dar aviso en caso de un delito.



“Con lo que yo me quedé es que nunca hubo una puesta en marcha del botón de pánico”, dijo el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Xalapa, Gerardo Libreros Cobos.



El empresario recordó que como propuesta de ley, el Congreso inclusp organizó foros con las asociaciones empresariales y diálogos con el C-4.



"Resultó que la tecnología no era compatible y todavía no se podía a echar a andar, (...) el problema es que nunca se aterrizó la posible tecnología a utilizar y esa fue la problemática", dijo.



Actual Gobierno repartió botones



No obstante, con el inicio de la nueva administración, la SSP dotó de 10 botones a igual número de socios de la CANACO, dijo por su parte el presidente en funciones de la CANACO-Xalapa, Bernardo Martínez Ríos.



Los botones denominados de “nueva generación” se ofrecieron en un periodo a prueba para los socios y estos, se enlazan por la tecnología celular.



"Haz de cuenta que lo que ellos hicieron fue ‘pruebénlos’ y se les dieron a diversos comercios y la tecnología para no fallar, emitía en diversas señales de celular para que no fallara".



Cabe recordar que el 1 de julio de 2020, dos personas robaron una joyería en el centro de la ciudad de Xalapa. El testimonio de una de las empleadas es que accionó el botón de alarma, pero este no sirvió.