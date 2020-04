Gobierno de Cuitláhuac también extinguirá Fideicomisos Públicos Paraestatales

Al igual que el Presidente de la República, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez expidió un decreto que extingue los Fideicomisos Públicos paraestatales sin estructura orgánica, cuyos recursos serán reingresados a la Tesorería del Estado, salvaguardando en todo momento los derechos de terceros.



Para ello, el titular del Poder Ejecutivo instruyó a las Dependencias coordinadoras de sector, por conducto de sus unidades responsables, coordinen las acciones que correspondan con las instituciones fiduciarias, mandatarias o comisionistas, para que a más tardar el próximo 29 de mayo, concentren, en el caso de los fideicomisos estatales, los recursos en la Tesorería de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), y en el caso de los fideicomisos mixtos, los recursos estatales, en la Tesorería referida y los federales en la Tesorería de la Federación.



Y en un plazo de 30 días naturales contados a partir de la extinción de dichos fideicomisos públicos, deberán efectuarse las adecuaciones reglamentarias o equivalentes para abrogar o derogar las disposiciones relativas a los entes que se extingan.



También se instruye que las Dependencias coordinadoras de sector deberán conservar en su poder la documentación de cada fideicomiso que se extinga, consistente en los archivos referentes a las operaciones derivadas del cumplimiento de sus fines y atender los requerimientos de información o de cualquier otra índole que, en su caso, sean formulados por las autoridades competentes o cualquier persona física o moral que acredite tener interés jurídico en cada fideicomiso.



El Decreto no especifica cuantos Fideicomisos Públicos se extinguirán ni para qué se utilizarán los recursos de los mismos, y solo se justifica que será para cumplir los principios de economía, eficacia, eficiencia, transparencia y honradez en la administración de los recursos económicos de carácter público de que dispone la Entidad.



Mientras que en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado para el ejercicio fiscal 2020 se contemplan 194 millones 899 mil 7 pesos para los siguientes Fideicomisos:



Fideicomiso Público del Organismo Acreditador de Competencias Laborales del Estado de Veracruz, que tiene asignado 1 millón de pesos; Fideicomiso Público de Administración y Operación del Parque Temático “Takilhsukut” con recursos por el orden de los 34 millones de pesos; Fideicomiso del 2% al Hospedaje que tiene asignados 50 millones de pesos y el Fideicomiso del Fondo Ambiental Veracruzano con 112 millones 899 mil 7 pesos, de los cuales, el 60% corresponde a la recaudación de la venta de certificados holográficos para los Centros de Verificación Vehicular o Verificentros.



Aunque también en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos se mencionan “Fideicomisos Públicos SEV” con recursos por 1 millón de pesos y “Fideicomisos Públicos Turismo” que tienen asignados 84 millones de pesos.



En el Decreto emitido por el Gobernador se advierte que el incumplimiento del mismo, dará lugar a las responsabilidades administrativas que correspondan en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Veracruz, por lo que la Contraloría General del Estado, en ejercicio de las facultades que le otorgan las disposiciones jurídicas aplicables, supervisará el cierre de las operaciones de los fideicomisos con el objeto de vigilar el cumplimiento de la normatividad vigente.



Así también se señala que la SEFIPLAN queda facultada para resolver los casos de excepción, en consulta con la Contraloría General del Estado, aquellos fideicomisos que por cumplir actualmente con actividades prioritarias de interés público deban continuar con sus actividades.



Así también, desde este momento, los Comités Técnicos y/o Secretarios Técnicos de los Fideicomisos deberán abstenerse de ejercer o comprometer recursos públicos estatales o federales con cargo a los fideicomisos públicos.



Asimismo, únicamente en los casos estrictamente necesarios podrá remitirse la solicitud de excepción correspondiente al Titular de la SEFIPLAN, adjuntando la justificación debidamente fundada y motivada, y de la cual se enviará copia a la Contraloría General del Estado, quien a la vez emitirá la autorización expresa para ejercer o comprometer recursos públicos con cargo al patrimonio de fideicomisos públicos paraestatales sin estructura orgánica.



En caso de que no se emita dicha autorización en un plazo no mayor a 10 días hábiles se entenderá como no autorizada.



Mientras que los bienes del dominio público de los fideicomisos se revertirán a favor del Estado y se destinarán a la Dependencia a la cual se encontraban sectorizados previo cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.