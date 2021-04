Gobierno de Cuitláhuac va por “El Cáner”, generador de violencia en Orizaba

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez reveló que los hechos violentos y enfrentamientos entre grupos delincuenciales en Orizaba tienen relación con Édgar Yovanny “N”, alias “El Cáner”, a quien se le imputan delitos de desaparición de particulares y de cercenar a sus víctimas.



El titular del Ejecutivo detalló que tiene cómplices que distribuyen su droga en esa región, por lo que van tras esas personas, aclarando que esto no tendría relación con las 8 personas detenidas hace una semana que primero se reportaron como “desaparecidas”.



“En particular, las acciones que se llevan a cabo ahí en Orizaba, tienen que ver con un alias ‘El Cáner’, ya lo voy a decir así porque es presunto responsable de delitos de desaparición de particulares y de cercenar a sus víctimas y tiene cómplices que distribuyen su droga. (…) Hay indagatorias y estamos tratando de ir tras ellos por la propia protección”, dijo en conferencia de prensa.



García Jiménez aseguró que hay dos grupos delincuenciales que se pelean por las plazas tanto en Córdoba, como en Orizaba y otros puntos.



Añadió que estos enfrentamientos se deben no sólo porque manejan negocios de “giros negros”, sino porque se dedican a la extorsión y el narcomenudeo.



“Se disputan los puntos de venta, disputan quién vende la droga en el narcomenudeo y traen una serie de venganza y lamentablemente a veces se llevan a inocentes entre sus venganza, por eso no les tenemos que permitir que actúen de esa manera, ninguno. Nadie puede preocupar a otro menos privarlo de la vida nada más porque supuestamente es contrario”, dijo.



García Jiménez insistió que estos grupos al margen de la ley utilizan puntos de venta de droga para operar.



Ante esta disputa, “que ya lleva un buen de tiempo” y que ha generado la detención de jefes de plaza de ambos bandos, ahora se han quedado sin distribuidores de droga y están buscando a los consumidores para que se las distribuyan.



“Están buscando a estos jóvenes y lo malo es que si llegan a cooptar a uno de ellos, el bando contrario lo toma como enemigo y lo ando buscando para amenazarlo y si no acepta las condiciones lo desaparecen. Es una situación que se está dando particularmente en toda esta región”, dijo.



Por ello pidió a los jóvenes que no entren al rol de distribuidores e insistió que “vamos a ir tras los cabecillas, porque esos entre ellos no se tocan, las víctima lamentablemente son abajo y pues estamos en esta zona trabajando (…) tenemos también en la mira a los otros jefes de Plaza y vamos tras todos ellos, sólo que no es sencillo”.



El gobernador reiteró que usar a un consumidor como su distribuidor genera un problema adicional, ya que quien está ya en un nivel de drogadicción muy alto, llega a consumirse la droga que debía vender y entonces ajustan cuentas y lo terminan matando.



“Varias líneas de investigación de homicidios nos han llevado a detectar ese móvil, recordarán el caso de tres personas que ejecutaron balearon dentro de un cuarto, las personas que se estaban drogando y al indagar el motivo por el cual habían sido privadas de la vida fue que eran consumidores que aceptaron el trato de ser distribuidores y se empezaron a drogar con la droga que tenían que vender y generaron un adeudo con los malandros de más arriba y fueron de los ejecutaron porque no les pagaron”, precisó.



Cuitláhuac García añadió que irán tras los responsables apegados a derecho, porque a su decir, son las formas más efectivas de ir contra ellos al lograr que no salgan libres alegando violaciones al debido proceso.



“Era un camino también ya muy andado por estas personas inmediatamente que se les detenía alegaban violaciones al debido proceso y entraban a la puerta giratoria de los juzgados y salían así como entraban. Entonces dijimos que vamos a actuar apegados a derecho, así ganamos todos, hacemos justicia, procuramos la justicia y se tienen eficacia”.