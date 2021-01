Gobierno de Cuitláhuac ya podrá buscar nuevo crédito por 2 mil mdp

Este jueves, por unanimidad de 46 votos a favor, los diputados locales de Veracruz avalaron que el Gobierno del Estado contrate un crédito hasta por 2 mil millones de pesos pagadero a 20 años, con el que se busca sortear la reducción de recursos federales por más de mil 800 millones de pesos.



Concretamente se avaló que la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) contrate uno o varios créditos por dicha cantidad y que se ofrezca como garantía de pago hasta el 2.48 por ciento de las particiones federales presentes y futuras que en ingresos federales le corresponden al Estado.



El documento, enviado por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, establece que podrá ser pagado en un plazo máximo de 20 años: “bajo las mejores condiciones de mercado, con cualquier institución de crédito o integrante del sistema financiero mexicano con las mejores condiciones financieras”.



Dentro de los lineamientos, se establece que el Gobierno estatal deberá de crear un fideicomiso que podrá modificarse o extinguirse con el consentimiento previo y por escrito de los fideicomisarios y tendrá carácter de irrevocable en tanto existan obligaciones de pago a cargo al Estado.



Además, se permite a la SEFIPLAN contratar un monto adicional establecido por la cantidad de 20 millones de pesos para constituir el o los fondos de reserva del o los créditos o financiamientos y los costos y gastos que con motivo del decreto se contrate.



El monto será de hasta 50 millones de pesos en caso de que sí se incluyan garantías de pago e instrumentos tales como la contratación de coberturas de tasas de interés conocimos como CAPS, instrumentos enviados de intercambio de tasas conocidos como SWAPS o cualquier otro tipo de instrumento de cobertura.



“Para garantizar a los acreedores del estado el paso de los financiamientos que se contrate se autoriza la contratación de garantías de pago oportuno u operaciones similares con cualquier institución financiera de nacionalidad mexicana por un monto equivalente al 30% del monto total de los financiamientos que se celebren hasta por un plazo de 25 años”.



Según el documento los recursos de este crédito deberán ejecutarse en construcción, mejoramiento, rehabilitación y/o reposición de bienes de dominio público, adquisitivo de bienes como mobiliario y equipo de administración, equipo educacional, equipo médico, instrumental médico y de laboratorio, de seguridad, y maquinaria; la adquisición de bienes como vehículos de transporte público, terrenos y edificios no residenciales.



Además, deberán fortalecer la infraestructura hospitalaria y de salud, infraestructura educativa y deportiva, infraestructura en vialidades urbanas, interurbanas o metropolitanas, así como en obra pública en madera inmobiliaria de suelos, agropecuaria, medioambiental, hidráulica y de electrificación y de equipamiento, así como infraestructura vehicular operativa y equipamiento para seguridad pública.



Poco debate



En la discusión del punto, a nombre de MORENA, la diputada local, Rosalinda Galindo, argumentó que el préstamo es un tema “coyuntural” debido a la pandemia de COVID 19 y señaló que anteriores administraciones “colapsaron la economía” veracruzana.



Por su parte, el diputado Gonzalo Guízar Valladares condicionó su voto a que se usen los 2 mil millones de manera transparente y realmente se destine a obra pública.



Argumentó que el actual Gobierno estatal mantiene seriedad de los recursos públicos en materia de deuda, criticando los endeudamientos de los exgobernadores Miguel Alemán, Fidel Herrera y Javier Duarte.



Consideró que aún con el crédito por 2 mil millones de pesos, la gestión dejaría la deuda en 39 mil millones de pesos o máximo en 41 mil millones de pesos, es decir, el mismo monto que recibió al llegar al cargo, pero con un endeudamiento que se destinará a reactivar la economía, no al gasto corriente.



“Si estuviéramos nosotros en la inercia de Alemán, de Fidel y de Javier Duarte estaríamos dejando en el 2024 al menos 82 mil millones de pesos de deuda pública, una realidad; el crédito no va a gasto corriente, vamos a mitigar la falta de recaudación vía particiones y recursos propios por más de mil 800 millones de pesos. Vamos tener menos en recaudación, vamos a invertir en infraestructura que reactiva la economía, por eso vamos a favor de este crédito”.