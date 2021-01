Gobierno de Mariano Escobedo ordena borrar publicidad de la oposición

Pobladores de las comunidades de Loma Grande y Texmola denunciaron que el Ayuntamiento los está presionando para borrar la publicidad de otros partidos políticos que no sea el PRD, pues en cuanto detectan una, le piden a la familia que la elimine o no habrá obras en este año para su comunidad.



Los inconformes consideraron esto como un condicionamiento de la obra pública en el municipio, con lo cual la presente administración busca favorecer a su partido, el PRD.



Mencionaron que esto sólo se ha hecho en la zona serrana del municipio, pues en la cabecera no ha sido así, por lo que creen que de esta manera la administración municipal busca que las autoridades electorales no se den cuenta de lo que están haciendo.



“Son atropellos en contra de la población, cuando hay el libre derecho de votar por quien quieran”, indicaron.



Hicieron un llamado al alcalde Baldomero Montiel Estévez para que se cambie esa situación y que en este año electoral prevalezca un ambiente de paz y tranquilidad en el municipio.



“Si tan seguro está de su trabajo, no se debería presionar a la gente, así parece que tiene miedo que no quede su candidato en el puesto”, consideraron.



Los quejosos advirtieron que si esto no para, pueden generarse problemas con la población, pues tampoco van a permitir esos atropellos.