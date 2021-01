Gobierno de México espera recuperar 600 mil empleos perdidos en próximos 3 meses

La secretaria del Trabajo, Previsión Social y Productividad del Gobierno Federal, Luisa María Alcalde, aseguró que los más 600 mil empleos formales que se perdieron en México en 2020, se recuperarán en los próximo tres meses.



“Estamos en un proceso de empezar a recuperarnos, creemos que las estrategias nos van a llevar a poder pensar que en los próximos tres meses habremos recuperado lo que se perdió antes de la pandemia, todos, se van a ver incrementos importantes a principios de febrero”, afirmó.



Y es que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que, de acuerdo con sus cifras sobre afiliados al Instituto, durante 2020 se perdieron 647 mil 710 empleos formales en México, al pasar de 20 millones 421 mil 442 trabajadores registrados en diciembre de 2019 a 19 millones 773 mil 732 en diciembre de 2020.



Al respecto, la funcionaria titular de la Secretaría del Trabajo dijo que con los programas que se están garantizando y reforzando se va a salir adelante, “esperemos que para esa fecha (tres meses) ya hayamos recuperado todos los empleos”.



Y es que explicó que, si bien la recuperación de los empleos se dio sostenidamente de agosto a noviembre, en diciembre pasado ocurrieron nuevamente bajas, debido a una mala práctica ligada al outsourcing.



“Esto no necesariamente está vinculado con la pandemia, también pero hay que decir que hemos informado en múltiples ocasiones que hay un modus operandi, vamos a decirlo así, vinculado a la subcontratación donde en diciembre se dan baja a los trabajadores”, dijo.



Comentó que este fenómeno no es nuevo, sino que tiene años sucediendo y la dependencia a su cargo está viendo la reforma a las leyes para evitar que sigan ocurriendo lo calificó como “abusos”.



Los despedidos en diciembre nuevamente son recontratados a inicio de febrero, “entonces lo que se perdió en diciembre, muy probablemente se recupera a finales de enero porque no está vinculado a que hayan dejado de trabajar, sino que los dan de baja como una estrategia fiscal y laboral”.



En este sentido, Luisa Alcalde asentó que los empleos perdidos producto del COVID-19 también empezarán a ver signos de recuperación, “esperemos que para abril, para finales de marzo, principios de abril, por supuesto con el tema de las vacunas, esperemos que puedan concluir la vacunación de adultos mayores a finales de marzo, que eso nos ayude en todo el país a la recuperación”.



La titular de la STPS Federal expuso que durante abril de 2020 fue cuando se tuvo la caída más grande de empleos, cuando se llegaron a perder más de medio millón, seguido de mayo con casi 300 mil, en junio siguió aunque no tan marcada, para llegar a un millón 100 mil puestos de trabajo perdidos de marzo a junio.



“Lo positivo, la luz al final del túnel es que a partir de agosto se empezaron a recuperar, como se iba recuperando la economía, el plan de recuperación económica, del Gobierno de México, de las entidades federativas se empezaron a abrir sectores importantes a partir de junio como la construcción, la minería, la industria automotriz”, recordó.



Añadió que desde agosto a noviembre se recuperaron las fuentes de trabajo perdidas luego de la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia pero en diciembre nuevamente se registró una disminución en las contrataciones por las malas prácticas de algunos empresarios.



No obstante, a decir de la titular de la Secretaria, en tres meses se estarían recuperando los más 600 mil empleos formales que se perdieron en México en 2020.