Gobierno de México reestructuró deuda externa, revela AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que ya se realizó una reestructuración de la deuda externa para que en 2025, el Gobierno que llegue pague la mitad de intereses de lo que se pagó cuando comenzó su Gobierno.“Les adelanto, ya hicimos una reestructuración de deuda para que en el 2025 el gobierno que llegue, pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al gobierno”, dijo en su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional.“Ya reestructuramos deuda para que el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda. Un día de estos le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique porque ya no es solo el año que viene y el 24, no, que el 25 no tengan presiones financieras”.Aseguró que su gobierno actúa de manera muy responsable en ese sentido “porque la verdad ya financieramente lo tenemos resuelto todo el sexenio, entonces estamos pensando hacia adelante y ya me acaba de enviar una nota el secretario de Hacienda informándome de esta reestructura”.