Gobierno de Poza Rica niega obras a colonia incumplida con pagos del predial

Con 40 años de haberse creado, la colonia Salvador Allende aún no cuenta con obra pública y para que autoridades municipales de Poza Rica se los otorgue les piden pago de supuesto rezago de impuesto predial sobre la hectárea donde se formó el asentamiento.



El fundador de la colonia “Salvador Allende”, Benjamín Reyes Hidalgo, dijo que el progreso de urbanización para este asentamiento humano que beneficiaría a 150 familias no se ha podido concretar, pese a que está formada desde hace más de 40 años y hace 25 es que no pueden contar con pavimentación, banquetas y guarniciones.



Explicó que, pese a que pagan impuesto predial y cuentan con agua potable, desde pasadas administraciones municipales les han evadido la petición y en el actual gobierno, ocurre lo mismo pese a ser un gobierno que pregonó la transformación social.



El punto es que, para urbanizar, autoridades municipales les piden que paguen un supuesto adeudo de predial en conjunto cuando desde hace varios años paga cada familia de manera individual.



Dijo que los vecinos de la Salvador Allende están en desacuerdo por los cobros que les pretende aplicar el gobierno municipal y se espera que haya pronta solución a este conflicto, cuando ya se cuenta con servicios públicos.