Gobierno de Tehuipango cuestiona fallo de CEDH pero acepta recomendación

El Ayuntamiento de Tehuipango aceptó la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) en torno a la detención de un ciudadano, aunque el alcalde Rufino Contreras Medrano señaló que los hechos no fueron como se menciona en la queja que se hizo llegar al ombudsman.



De acuerdo con el encargado del departamento jurídico del Ayuntamiento, Hediberto Sosa Hernández, dicho organismo emitió en días pasados una recomendación por la violación de los derechos a la libertad de un ciudadano por parte de la Policía Municipal y la síndica, Araceli Fabián Sánchez.



Esos hechos, indicó, ocurrieron el 9 de junio del 2018; sin embargo, no fueron como se indica en la queja, a pesar de lo cual, dicha recomendación fue aceptada con la aprobación del Cabildo en una sesión extraordinaria en la que se tocó este tema.



“El propósito de esta administración no ha sido el de perjudicar a los ciudadanos, al contrario, se busca proteger los derechos humanos y los bienes de la gente. En ese sentido, tanto el Alcalde como la Síndico aceptaron la recomendación”, comentó.



El abogado mencionó que por unanimidad, los tres integrantes del Cabildo aceptaron esa recomendación en la sesión extraordinaria que se llevó a cabo el pasado día 5 del presente mes.



La recomendación emitida por la CEDH fue la número 131/2020, del expediente CEDH/2VG/ZON/0382/2018, por la queja presentada por el ciudadano José Calihua Macuixtle en la fecha señalada.