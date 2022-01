Gobierno de Veracruz analiza recomendación de la CNDH para derogar el delito de ultrajes

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, reiteró que junto con su equipo jurídico sigue analizando la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en la que se le sugiere enviar una iniciativa al Congreso del Estado para derogar el delito de ultrajes a la autoridad.En conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno, también confirmó que recibió la propuesta que entregó este jueves la dirigencia de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz sobre este mismo asunto, aunque reiteró que tiene sus propios consejeros legales y ya se trabaja en ello.“Yo tengo mis propios consejeros legales. Aquí hay una consejería, un equipo muy bueno, además reúno siempre a un equipo de asesores entre los que están el representante legal que pertenece a la Secretaría de Gobierno (SEGOB), que también es uno de los asesores de Derechos Humanos, tengo la asesoría de una persona muy preparada y a ellos se les ha instruido que se atienda la petición de la CNDH”, comentó.García Jiménez acotó que estos funcionarios le han informado que la revisión de la recomendación “va tornándose bastante bien, sin problema”.Y es que recordó que así lo instruyó desde que recibió el oficio de la instancia defensora de derechos de los mexicanos.“Tal como lo había dicho que iba a atender la recomendación en sus términos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, puntualizó al tiempo de referir que no podía dar detalles sobre el proceso jurídico del secretario de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado, José Manuel “N”.“Ya son instancias judiciales, ya ahí eso queda en las instancias judiciales, ustedes pueden darle seguimiento porque muchas de esas determinaciones son públicas, pueden ir observando lo que va sucediendo en ese tema”, manifestó.El titular del Ejecutivo expuso que no quería ahondar más, “porque me van a abrir otra comisión 'patito' en el Senado y pues es un poquito desgastante. Bueno, no eso no es cierto pero para que estar en esos temas cuando tenemos tanto trabajo por hacer”, expresó.Por tanto, Cuitláhuac García dejó en claro que está “muy comprometido con la sociedad veracruzana” y tiene que estar atendiendo todos los demás temas prioritarios como seguridad, reactivación económica, salud y justicia para el pueblo.