Gobierno de Veracruz analiza si Grito de Independencia será virtual

Será el próximo 15 de agosto cuando el Gobierno del Estado informe si se cancelan o se realizan los festejos patrios y el tradicional Grito de Independencia del 15 de septiembre en el estado de Veracruz, informó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, al adelantar que se abre la posibilidad de realizar esta conmemoración de manera virtual.Durante entrevista, el mandatario estatal explicó que el Comité Ejecutivo de Salud es quien otorga la recomendación final, ya que por ser los especialistas sobre el desarrollo de la pandemia de COVID-19, ellos darán las recomendaciones y las formas en que tendría que llevarse a cabo.“El Comité se estará reuniendo para ese tema a mediados de agosto”, expuso al referir que aunque el Gobierno Federal decidió realizar el Grito de Independencia en la Ciudad de México de manera presencial, el estado de Veracruz no tiene las mismas condiciones.Recordó que la entidad está en la etapa de crecimiento epidemiológico y se encuentra en semáforo rojo , por lo que deben acatarse las recomendaciones sanitarias, las cuales incluyen evitar salir de casa para detener el contagio.De igual modo, García Jiménez no descartó que en los municipios donde hay bajo nivel de contagio o en los pocos donde no se registran casos confirmados, se pueda realizar el festejo patrio, no obstante, aclaró que en caso de tomar esa determinación, la conmemoración será diferente a lo que se hacía hasta el año anterior.“No será igual; ya nos dirán cómo pero no olvidemos que en Veracruz estamos en semáforo rojo y en la etapa de contagio ascendente”, dijo.Así, ante el panorama ascendente en casos de Coronavirus en la mayoría de municipios de la entidad, se abre la posibilidad de realizar esta conmemoración de manera virtual.