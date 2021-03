Gobierno de Veracruz confirma calendario de vacunación en Boca del Río y Poza Rica

El Gobierno de Veracruz difundió el calendario de vacunación contra COVID para adultos mayores de Poza Rica y Boca del Río, jornada que iniciará este lunes.



De acuerdo a lo difundido por el gobernador Cuitláhuac García por redes sociales de nueva cuenta la población deberá acudir en orden alfabético y se comenzará este 22 de marzo con las personas cuyos apellidos inician con las letras A a la E.



El martes 23 de marzo de las letras F a la J, miércoles 24 de marzo de K a la O, jueves 25 de marzo de la P a la T y el viernes 26 de marzo de U a la Z.



Mientras que el sábado 27 de marzo se vacunará a los adultos mayores que no pueden salir de sus casas y el domingo 28 de marzo a aquellos que por alguna circunstancia no pudieron asistir el día que les correspondía.



Las autoridades han solicitado a la población acudir con credencial de elector, CURP y comprobante de domicilio.



Además, se pide no pernoctar haciendo fila en los módulos de vacunación pues está garantizada la vacuna para todos.