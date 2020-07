Gobierno de Veracruz debe apoyar al deporte: “Archie” Flores

El exfutbolista profesional mexicano, Javier "Archie" Flores, pidió al Gobierno de Veracruz un plan de trabajo a largo plazo para incentivar el deporte entre los jóvenes de la región Huasteca, una vez que se reanuden las actividades tras la pandemia.



El oriundo de Platón Sánchez, jugador retirado del Atlante y los Tiburones Rojos, explicó que se encuentra en capacitación desde la ciudad de Monterrey, sin embargo, la pandemia ha pausado sus actividades como auxiliar técnico.



En una visita a la Huasteca observó la preocupación de algunos jóvenes que pospusieron algún tipo de prueba para superarse en lo profesional.



“El COVID-19 vino a romper todo, muchos chavos se quedan sin equipo, todo cambio es bueno, veremos cómo funciona la creación de otras ligas; es necesario un apoyo del Gobierno, creo que se le tiene que dar más apoyo, tiene que estar más atento al deporte, la zona de la Huasteca en Veracruz ha sido olvidada, nos debemos de preocupar más", dijo.



Afirmó que no se requiere mucho dinero, sólo es cuestión de querer y tener la iniciativa, siempre y cuando se busquen alternativas ante la pandemia del COVID-19.



Además, dijo que que tiene que haber más espacios para las mujeres deportistas de la Huasteca, pues tienen el talento y sólo falta respaldo.



"Me sorprendió y en poco tiempo la liga femenil ha tenido un excelente crecimiento, los equipos que están destacando son el Monterrey y el Tigres, la educación va de la mano con el deporte, la femenil está creciendo mucho; estando en la Huasteca, hoy los jóvenes no se quieren sacrificar para buscar un sueño, se necesita trabajar muy fuerte, para lograrlo tienes que buscar superarte al llegar a fuerzas básicas", dijo el exmediocampista.