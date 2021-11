Gobierno de Veracruz dejó ir 1.7 millones de pesos; eran para seguridad

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), entre otras dependencias del Estado, investigan presuntas anomalías y la contratación de empresas con poca experiencia para distintos servicios, así como la responsabilidad en el subejercicio de recursos en materia de seguridad durante 2020.Los órganos internos de control indagan la probable responsabilidad de servidores públicos en la asignación de contratos para adquirir mobiliario y equipo de oficina; material eléctrico; reparación y mantenimiento de maquinaria; calzado; uniformes y ropa.Además, como parte de la revisión que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al gasto que se realizó en Veracruz del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), se solicitó aclarar la puesta a disposición de municiones y armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por 14 millones 900 mil 675.16 pesos en ese ejercicio.Esto de acuerdo a los resultados de la Auditoría Combinada de Cumplimiento y Desempeño 2020-A-30000-21-1424-2021 que acaba de publicar la ASF, en donde también se reporta el subejercicio que ronda los 1.7 millones de pesos.Respecto al destino de los Recursos, de los 255 millones 850.3 miles de pesos que le fueron transferidos a Veracruz en ese año por el FASP, según la ASF, se comprometieron 254 millones 284.8 miles de pesos, de ahí que se reintegraron a la Tesorería de la Federación un millón 565.5 miles de pesos, “que representan el 0.6% de los recursos transferidos”, más otro monto por casi 178 mil pesos.Por esta razón, ante el subejercicio de los recursos, los órganos internos de Control en la FGE y SSP, así como en la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos.La ASF señala la revisión de una muestra de 27 procesos por adjudicación, de los cuales 2 fueron por licitación pública estatal, 10 por licitación simplificada y 15 por adjudicación directa. Casi en todos los contratos se cumplió con la Ley.Sin embargo, en la auditoría se señala la cotización IDCAM-CC-GOB-233/2020 relativa a la adquisición de armamento y municiones, en el que la FGE no presentó el Convenio Interinstitucional con la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA); asimismo, se presentaron irregularidades en la adjudicación de algunos procesos.En diferentes contratos se detectaron irregularidades y que, si bien los proveedores reportaban contar con la capacidad profesional, técnica, económica y administrativa para dar sus servicios, se comprobó que acababan de iniciar operaciones.Respecto al contrato AD 072/2020 se reporta que, en la revisión de la Constancia de Situación Fiscal de fecha 08 de diciembre de 2020, se encontró con que el proveedor inició operaciones el 13 de noviembre de 2020, es decir, un mes antes de la contratación.“En la Declaración Provisional presentada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente al mes de noviembre 2020 se encontró que fue presentada en ceros, toda vez que el proveedor recientemente se había dado de alta ante el SAT y en el Acta Constitutiva del proveedor adjudicado refleja un capital social por 30.0 miles de pesos al momento de su constitución, por lo que se presume que el proveedor no contaba con la capacidad profesional, técnica, económica y administrativa necesaria para cumplir con los compromisos al momento de su contratación.”Una situación similar ocurre con el contrato o SSP-UA-092-2020 para la adquisición de vestuario y uniformes; además, en 5 casos se observó mediante la Constancias de Situación Fiscal que los proveedores hicieron cambios en sus actividades económicas, “lo que impidió verificar la experiencia en la actividad para la cual participaron”.“Los órganos internos de control en la Fiscalía General y en la Secretaría de Seguridad Pública, ambas del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, iniciaron los procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integraron los expedientes núms. CG/UI/433/2021 y OICSSP/DRA/042/2021”.En este sentido, la ASF también pidió aclarar la puesta a disposición de municiones y armamento por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por 14 millones 900 mil 675.16 pesos.De acuerdo con el informe de la ASF, en 2020 la SEFIPLAN abrió una cuenta bancaria productiva en la cual se depositaron las aportaciones estatales por 129 millones 725 mil pesos; sin embargo, dichas ministraciones no se realizaron de manera proporcional a las 10 ministraciones realizadas por la TESOFE, ni dentro de los 20 días hábiles contados a partir de la recepción de los recursos federales.Por esta razón, el Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Gobierno inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, integrando el expediente núm. CG-OIC-SEFIPLAN-INV-21-2021.Cabe señalar que, del registro e Información Financiera de las Operaciones, se determinó que se cumplió con la normativa, al registrar en su sistema contable y presupuestario los ingresos recibidos del FASP 2020 por 255 millones 850 mil pesosIgualmente se constató que la FGE y el Poder Judicial del Estado también registraron en su sistema contable y presupuestario las transferencias recibidas del FAPS 2020 por 60 millones 505.8 miles de pesos y 21 millones 263.8 miles de pesos, respectivamente.En los resultados, respecto a la evaluación del Control Interno, se reportó el uso de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP) 2019, con base en el Marco Integrado de Control Interno (MICI).De acuerdo con la ASF se aplicó un cuestionario de control interno y se evaluó la documentación comprobatoria, y una vez analizadas las evidencias documentales proporcionadas por la SSP, se obtuvo un promedio general de 59.6 puntos de un total de 100.Sin embargo, desde 2019 la SSP no ha logrado tender las debilidades e insuficiencias determinadas en la evaluación de los componentes de control interno y tampoco documentó la debida atención y seguimiento de los acuerdos establecidos.“El Órgano Interno de Control en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave inició el procedimiento para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos y, para tales efectos, integró el expediente núm. OICSSP/DRA/042/2021, por lo que se da como promovida esta acción”.Además, aunque el Gobierno del Estado de Veracruz no incurrió en quebranto patrimonial, la Auditoría Superior ordenó al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), abrir procedimientos para determinar posibles responsabilidades administrativas de servidores públicos, por un desfase de 15,179,046.1 miles de pesos en los gastos por Servicios Personales.La ASF emitió los resultados de la auditoría 2020-A-30000-19-1407-2021, que vigila el Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.En ella, indica que el Gobierno de Veracruz no concilió la información financiera asignada en el concepto aprobado para el capítulo 1000 “Servicios Personales” del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.La ASF señala que para tal rubro fueron proyectados 50,081,307.0 miles de pesos que tendrían que ser usados para dicho ejercicio fiscal, pero luego reportó gastos por 65,260,353.1 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 15,179,046.1 miles de pesos.Cabe recordar que en esta auditoría no se revisa el ejercicio de los recursos, sino el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios por parte del Ente Fiscalizado, así como la congruencia de la información financiera con la Cuenta Pública 2020.Por ese motivo, las indagatorias al momento se relacionan con faltas administrativas más que por desvíos de recursos públicos.En general la ASF señala que el gobierno estatal realizó una gestión adecuada en el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, “excepto por las áreas de oportunidad identificadas para su cabal cumplimiento”, pues detectó otras inconsistencias que mandató investigar.