Gobierno de Veracruz desatiende a familia de joven con coronavirus

“Hoy me entero por los medios que ya lo confirmaron”, dijo el empresario aduanero Ramón Gómez Barquín, luego de que el Gobierno del Estado diera a conocer que su hija es uno de los dos primeros casos confirmados de coronavirus en Veracruz.Este miércoles, Gómez Barquín afirmó que las autoridades tomaron una muestra a la joven después de que él reportara por redes sociales que estaba enferma y después de que le hicieran la prueba en una clínica privada, en la cual salió positiva."Se le hizo el lunes otra prueba para el sector salud pero parece que no fue adecuada la muestra y tomaron otra y hoy me entero por los medios que ya lo confirmaron como positivo pero debo decir que nadie de las autoridades sanitarias se ha comunicado para informármelo, no han venido a hacer un seguimiento del caso”, dijo.El empresario explicó que su hija está totalmente aislada en su hogar y está recuperándose favorablemente.La joven contrajo el virus al estar de intercambio estudiantil en España, por lo que regresó a México desde el pasado jueves y de inmediato manifestó síntomas.Luego de esto, la familia optó por ponerse en total cuarentena y aislamiento para evitar propagar la enfermedad."El viernes temprano la llevamos a hacerse la prueba por seguridad y porque ella manifestaba haber tenido tos desde hacía algunos días atrás y le hicieron la prueba, de la cual nos entregaron resultados el domingo y fue confirmado el diagnóstico".“Mi hija está aislada en su habitación, aunque ella estaba ya aislada desde el jueves en la noche que llegó pero ahora está más aislada y el resto de la familia estamos dentro de la casa sin salir y nadie entra tampoco a la casa”, dijo.Aclaró que ningún otro integrante de la familia ha manifestado sintomas y puntualizó que de manera privada mantienen bajo observación a su hija enferma.Este martes, el Departamento de Vigilancia Epidemiológica confirmó dos casos de COV-19 en el Estado, específicamente en Veracruz y Boca del Río, .La Secretaría de Salud informó que los contagios se presentaron en una mujer de 22 años y un hombre de 24 años, quienes recientemente viajaron al extranjero.Hasta el momento, se han estudiado 30 casos sospechosos de personas entre 22 y 64 años, de las cuales: 2 han dado positivo, 4 están en proceso de investigación y 24 han sido descartados.