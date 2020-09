Gobierno de Veracruz descarta tener “preocupaciones” por compras a empresas

A la fecha, no existen observaciones a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) por las adjudicaciones que se han realizado a empresas. Además, gracias a la Ley de Austeridad en la entidad se han logrado ahorros por 2 mil 500 millones de pesos.



El subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero Pérez, explicó que desde la SEFIPLAN “no han tenido preocupaciones” en cuanto al tema de compras consolidadas, ni intervenciones de la Contraloría General del Estado u otra instancia fiscalizadora.



“La Ley de Austeridad nos permite que como Secretaría de Finanzas se hagan compras consolidadas, por lo tanto, no traemos preocupaciones por el tema de las compras”, declaró.



Explicó que desde el 2019, las compras del Gobierno del Estado, en su mayoría, se realizan desde la SEFIPLAN, de acuerdo con las necesidades que presenta cada dependencia.



“Eso nos permite y nos permitió en el 2019, generar economías muy importantes, que seguramente todos deben estar enterados de que, gracias a esas economías que se realizaron, pudimos cubrir la deuda histórica con la Universidad Veracruzana y fortalecer el fondo de pensiones”.



Destacó que con la Ley de Austeridad y a la consolidación de compras se logró generar un ahorro de alrededor de 2 mil 500 millones de pesos.



“No hay preocupaciones en cuanto a cómo se están haciendo las compras, la Ley de Austeridad le permite a la Secretaría de Finanzas mantener una rectoría hacía todas las áreas administrativas para que se ajusten a las líneas más importantes de este gobierno en materia financiera y administrativa”, informó.



Expuso que la Contraloría General del Estado (CGE) no ha realizado observaciones por las adjudicaciones directas entregadas por la SEFIPLAN y otras dependencias, donde los montos rebasan lo establecido en la Ley de Adquisiciones, añadiendo que hay excepciones.



“Tiene la Ley de Adquisiciones excepciones de ley en materia de seguridad pública, de salud, que se tiene que utilizar cuando es necesario este tipo de adquisiciones”, expuso.



Aseguró que las adjudicaciones directas que se han realizado están fundamentadas en las excepciones de Ley, sobre todo cuando 2020 es un año atípico a consecuencia de la pandemia de COVID-19.