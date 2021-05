Gobierno de Veracruz enfrenta juicio para no pagar 500 millones de pesos

El Gobierno de Veracruz, a través de la Secretaría de Salud, enfrenta un juicio civil-administrativo que, de perderlo, podría obligarlo a pagar casi 500 millones de pesos a la empresa Finamed S.A. de C.V.



Actualmente, el área jurídica de la Secretaría de Salud intenta no sólo ganar el juicio, sino demostrar que la instancia que incumplió con el contrato fue la empresa y no la dependencia pública.



El origen de este asunto se basa en el Contrato de Prestación de Servicios Complementarios para la Prestación del Servicio Público de Salud, firmado el 29 de enero de 2009 con la empresa.



A partir de ahí, tanto la dependencia como la empresa acusaron una serie de incumplimientos, por un lado porque no se prestaban los equipos médicos necesarios ni se les daba el mantenimiento requerido; y por la otra parte, la falta de pago.



Tal situación derivó que en 2013, la empresa presentara una demanda por el pago de 496 millones 791 mil 582 pesos con 72 centavos.



El caso es el número 125/2013 que se dirime ante el Juzgado Segundo de Distrito; donde las administraciones de Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares y ahora la de Cuitláhuac García Jiménez le están haciendo frente para evitar ser condenados al pago de casi 500 millones de pesos.



Durante todo este proceso, también se han dictado resoluciones para que la Secretaría de Salud devuelva equipo que era propiedad de la empresa Finamed y que venía usándose en la atención a los pacientes en Veracruz pero igualmente la dependencia estatal ha logrado frenar esa devolución en la mayoría de los casos.