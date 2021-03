Gobierno de Veracruz entrega obras a “empresas improvisadas”: CMIC

El gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no ha tomado en cuenta a las empresas formalmente establecidas a nivel regional para la ejecución de obras en la entidad y ha preferido a aquellas que no tienen la capacidad de cumplir con las necesidades de infraestructura.



Esto lo expuso el presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez Leal.



Al señalar que “hay muchas empresas improvisadas que nacen sin tener toda la capacidad técnica” para ejecutar diversos tipos de obras, Ramírez Leal pidió tomar en cuenta esos atributos para que el desarrollo de las obras sea conforme a lo establecido y no se caiga “en una falta de transparencia”.



Señaló que lo primordial es que los recursos públicos se ejerzan como lo marcan las normativas de cada partida, lo que no podría ocurrir si se sigue echando mano de empresas que están en estas condiciones.



Ramírez Leal indicó que en la mayoría de los sectores económicos son impactados por la industria de la construcción, por lo que, si estos son insuficientes en el sector público, se deben buscar esquemas de participación privada.



“Porque sí necesita nuestro país más atención en temas de infraestructura”, señaló.



Como ejemplo de los pocos recursos públicos existentes puso a Veracruz, al destacar que la única secretaría a nivel federal con incidencia en obra para la entidad, es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que en este 2021 ya lleva 32 contratos con 346 millones de pesos.



“Pero si ustedes revisan el resto de las dependencias federales que van a invertir en Veracruz se ve lento el desarrollo de esto y ya estamos en marzo”.



Enfatizó que si bien los efectos de la pandemia de COVID-19 ha incidido negativamente en el ámbito de la construcción y generación de empleos, no se puede soslayar que las políticas públicas no están cumpliendo su objetivo al respecto.



“Esperamos que este año sea mejor, pero para eso se requiere una comunicación permanente, las autoridades en turno deben de tomar en cuenta a las organizaciones que somos órganos de consulta; podemos dar algunas ideas, estrategias para que se atienda todo lo que hay alrededor de la construcción”, dijo.



Asimismo, recordó que el Plan Veracruzano de Desarrollo claramente establece la posibilidad de entablar proyectos con la IP, para lo cual deben eliminarse los filtros que impiden que se fortalezca la infraestructura.



Finalmente, afirmó que no se puede concebir el desarrollo de la zona sur sureste del país si no se toman en cuenta las empresas pequeñas que giran alrededor de los estados en los que se llevan a cabo las obras a las que ha apostado la administración federal, como el Tren Maya o la refinería de Dos Bocas, pues estas se han concentrado en las grandes empresas, que terminan haciendo subcontrataciones lejos del margen legal.



“Que cuenten con nosotros para desarrollar los proyectos que así se requieran”.