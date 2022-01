Gobierno de Veracruz espera recaudar mil mdp con reemplacamiento

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) estima una recaudación de mil millones de pesos con el Programa de Canje de Placas, que otorga beneficios fiscales a los contribuyentes inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes en Materia Vehicular del Servicio Privado.El subsecretario de Ingresos, RicardoRodríguez Díaz, manifestó que se tiene un padrón de 2 millones 400 mil vehículos, de los cuales, aproximadamente un millón está en condiciones de cambiar las placas de circulación.Empero, la recaudación que se estima dependerá del número de contribuyentes se acerquen a los beneficios del programa.El Programa de canje de placas es gratuito para los propietarios de automóviles particulares que se encuentren al corriente con el pago de derechos vehiculares y con la tenencia vehicular.En lo que va de esta administración estatal se ha condonado el impuesto de la tenencia vehicular y solo se cobra el derecho vehicular durante los primeros cuatro meses de cada año, es decir, de enero a abril.Sin embargo, Rodríguez Díaz dijo en este 2022, por tratarse de un Programa de Canje de Placas, estará vigente hasta el próximo 30 de junio.Manifestó que al concluir el programa a los contribuyentes que no hayan hecho el canje de placas, se les cobrará intereses, multas y recargos que se generen e inclusive, podrán ser infraccionados por la Dirección de Tránsito del Estado al portar láminas que ya no son vigentes.Quienes deben cajear las láminas son los propietarios de vehículos del servicio privado inscritos en el Registro Estatal de Contribuyentes en materia vehicular, en todas sus modalidades.Así como los vehículos de procedencia extranjera ya registrados en el Estado que cuenten con placas de circulación emitidas en el último programa de canje masivo de 2011 y anteriores que no realizaron el canje en su oportunidad, que sean automotores, remolques y semirremolques terrestres.Agregó que los vehículos que porten otro modelo de placa posterior al 2011 no están obligados al canje, pero lo podrán hacer de forma voluntaria.Además, manifestó que los automóviles híbridos no están obligados a pagar tenencia ni a realizar la verificación vehicular, solo el derecho vehicula y portar las placas actualizadas.Aunque expuso que ese tipo de unidades motoras no llega ni al 10% del padrón vehicular de Veracruz.Recordó que el Programa de Canje de Placas es para actualizar el Padrón vehicular y por cuestiones de seguridad, así como para dar cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, que señala que en las entidades federativas dos tipo de placas vigente.Hay que recordar que en Veracruz hay tres tipos de placas, 2011 (las del arcoíris de Javier Duarte de Ochoa); 2017 (del bienio de Miguel Ángel Yunes Linares) y 2019, que son las actuales que ha emitido la presente administración estatal.Sin embargo, existen unidades motoras con placas más antiguas que las del año 2011.