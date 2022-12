Gobierno de Veracruz espera tener solución a basurero de Las Matas en 2023

El titular de la Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA), Juan Carlos Contreras Bautista, informó que será en 2023 cuando se defina el lugar en donde se construirá un relleno sanitario que permita cerrar el basurero de Las Matas.Al respecto, señaló que continúan realizando estudios y se espera que un municipio de la región proporcione un lugar propicio, a cambio de obras públicas que lo beneficien.“No se tiene definido todavía; va a quedar el próximo 2023 (…) si no tenemos un relleno sanitario construido no podemos clausurar Las Matas”, explicó.Añadió que a nivel federal, estatal y municipal están trabajando para que se cumpla este compromiso del presidente, Andrés Manuel López Obrador.“Se está trabajando en los estudios para ello; es necesario, este Gobierno es de transformación y estamos colaborando todos para que este compromiso se cumpla”, mencionó.De acuerdo con contreras bautista, también están por constituir el ente que ejecute el recurso público federal para el saneamiento del basurero.“Actualmente hay 8 tractores están trabajando, así como supervisión federal, estatal y municipal”, subrayó.Cabe recordar que, en noviembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió obras públicas al municipio que acceda a otorgar el espacio para la construcción del relleno sanitario.Por ello pidió a los habitantes de Minatitlán, Cosoleacaque y Coatzacoalcos, entre otros de la región, llegar a un acuerdo para signar un terreno que permita habilitar un relleno sanitario en la zona, mismo que sería “comprado” por el gobierno.“Hacemos el compromiso que en el municipio donde se permita tener este depósito para el tratamiento de la basura hablaríamos con el gobierno del Estado para que se firmara un acuerdo de mantenimiento permanente para que no se contamine, no se afecte, no haya malos olores, todo por lo que la gente no quiere que haya un basurero”.López Obrador aseveró que su gobierno también se comprometería a realizar una obra en el municipio que acepte tener el relleno sanitario, siempre que sea una necesidad sentida de la población: “El Gobierno federal va a transferir los recursos, va a financiar la obra; ese es el plan”, dijo el mandatario el pasado 18 de noviembre.