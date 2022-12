Gobierno de Veracruz gastará todavía más en nómina en 2023

Para el ejercicio fiscal 2023, las dependencias y entidades de la administración pública no podrán crear nuevas plazas laborales, salvo en los rubros de salud, educación, seguridad pública y finanzas.De acuerdo con el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal del próximo año, el número de plazas autorizadas para el Poder Ejecutivo es de 94 mil 392; de las cuales 24 mil 709 corresponden al sector público centralizado y 69 mil 683 corresponden al Magisterio Estatal.La burocracia en la administración estatal del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, implica 16 mil 337 trabajadores de base; mil 913 de contrato y 6 mil 459 temporales; además de 68 mil 492 maestros de bases, 488 de contrato y 703 temporales.Para el pago de la nómina se destinarán 59 mil 3 millones 128 mil 632 pesos, lo que implica casi 5 mil millones de pesos adicionales. Este año se programó el gasto de 54 mil 877 millones 174 mil 162 pesos.Cabe resaltar que para la Secretaría de Seguridad Pública se incluyen 283 plazas con categoría de policía “Generación XXXIII” que se crearán en septiembre del 2023 y 400 serán creadas en diciembre para la “Generación XXXIV”.Asimismo, quedó asentado que no podrán ser ocupadas las plazas vacantes sin previa autorización de la Secretaría de Finanzas y Planeación.Para tal efecto, las dependencias y entidades deberán acompañar su solicitud con la justificación correspondiente. En este sentido, no se reconocerán relaciones laborales que no cuenten con la autorización correspondiente, siendo responsabilidad de cada Titular de Unidad Administrativa vigilar el estricto cumplimiento a lo anterior, pues de lo contrario dará lugar a las responsabilidades contempladas en las leyes respectivas.Así también, las plazas que se encuentren en controversia, serán congeladas hasta en tanto se resuelva en definitiva el asunto; de resultar indispensable la ocupación del puesto, el nombramiento se otorgará con carácter de provisional.