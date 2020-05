Gobierno de Veracruz hace recortes pero no invierte en sector salud, critica PRD

El dirigente estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, afirmó que el Gobierno de Veracruz es autoritario y no está "facultado mentalmente" para la oposición, sobre todo en lo que se refiere a la iniciativa de reforma a la Constitución en materia electoral que se discutirá este martes.



Criticó que la administración estatal, con el apoyo de la bancada de MORENA en el Congreso local, justifique la reducción del presupuesto de los partidos y la desaparición de los consejos municipales del OPLE para destinar los recursos al sector salud.



Al respecto, aseveró que el presupuesto que está etiquetado para atender esta materia ni siquiera se está utilizando y no hay claridad del Gobierno.



“Es un Gobierno que no soporta la crítica, que no está facultado mentalmente para aguantar a la oposición, es un gobierno autoritario (…); no es creíble que quieran invertir en el sector salud si hasta este momento el presupuesto de 2020 todavía no se ha ejercido ni en el sector Salud o alguna otra dependencia”, subrayó.



Insistió en que no están de acuerdo en que nos e permita la revocación de mandato en Veracruz a partir de una consulta popular, medida que ya está en la Constitución federal, así como la desaparición de los Consejos Municipales del OPLE”.



Al respecto, aseveró que esta última medida podría generar problemas de violencia, puesto que en elecciones las boletas se tendrían que trasladar para concentrarlas y realizar el conteo.



“Esperamos que puedan entrar en razón, no son tiempos de hacer una reforma electoral, que lo correcto es que vayamos a este proceso electoral con las reglas que ya existen y que posteriormente, pasado este tema de la pandemia, se puedan sentar las fuerzas políticas y el OPLE a trazar juntos una reforma electoral, que le convengan a todo Veracruz”, propuso.



Velázquez Flores calificó que los diputados de Morena no están midiendo las consecuencias de lo que hacen, la ignorancia es atrevida al plantear desaparecer los consejos municipales es poner en “jaque” al estado de Veracruz y al propio gobierno del cual ellos emanan.



“En el 2017 se quemaron los consejos de Zaragoza, Sayula de Alemán, Uxpanapa, hubo problemas en 10 o 20 consejos municipales más, y llevar los problemas al distrito y poner en riesgo la paquetería de los demás municipios es originar un caos social desde el Congreso del Estado”, consideró.