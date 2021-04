Gobierno de Veracruz ignora petición de médicos privados de Xalapa sobre vacunas

A casi tres meses de solicitar la vacuna antiCOVID, no existe respuesta de la Secretaría de Salud ni del Gobierno de Veracruz para 14 colegios y sociedades de médicos particulares en Xalapa.En voz de las 14 organizaciones de profesionales de la salud, el presidente de la Sociedad de Pediatría de Xalapa, Daniel Alejandro Chan Vázquez, explicó que si bien enviaron oficios a la autoridad sanitaria desde el pasado 21 de enero para solicitar la aplicación del biológico, la respuesta de la Secretaría de Salud se redujo a una cuestión “administrativa”.“Nosotros seguimos en la posición de aplicar la vacuna a los médicos que no laboran en una institución porque están expuestos y tienen mayor probabilidad de infectarse que otra persona de la sociedad”.Recalcó que las asociaciones todavía solicitan un diálogo con la autoridad estatal para vacunar médicos, enfermeras, paramédicos, camilleros, nutricionistas, personal de lavandería y todo aquel que trabaje en un hospital COVID.“Pasamos los oficios al señor Gobernador, al señor Secretario de Salud y todos ellos nos dieron respuesta pero una respuesta administrativa, donde dicen que ya turnaron la petición a las instituciones que competen pero no nos han dado una respuesta concreta”.Añadió que en cuanto a la petición formulada ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dicha defensoría brindó asesoría a los médicos y les propuso tramitar un amparo ante la justicia federal.“Muchos Estados, muchas asociaciones médicas lo han hecho pero tampoco les han dado respuesta”.Por otra parte, Chan Vázquez consideró como inviable el regreso a clases en próximos meses, pues no hay certeza de vacunación contra la COVID-19 para los niños y niñas, ni una estrategia o protocolo de seguridad en las instituciones."En México no se está aplicando la vacuna a los niños, niñas y adolescentes y no hay un estudio que en niños menores de 15 años se haya probado la vacuna. Considero que clínicamente no estamos en condiciones de regresar a clases todavía. Los niños al estar en la escuela conviven con otros niños y no sabemos el entorno del que llegan".Explicó que al desconocer el entorno en el que los menores están en su casa, lo único que se puede provocar son rebrotes como en otros países."No queremos que los niños se infecten, porque si eso pasa vamos a tener problemas muy serios. Afortunadamente ha habido casos de niños con Covid leve, algunos severos pero no como en otros lugares, en algunos casos mortales".Para finalizar, lanzó un llamado a los padres de familia para que protejan a sus hijos, pues se ha podido observar que muchos menores no utilizan cubrebocas al pensarse que no son vulnerables al Coronavirus.