Gobierno de Veracruz no debe entrometerse en elecciones, demanda oposición

Los dirigentes de los partidos políticos, principalmente de oposición, pidieron “piso parejo” y condiciones de igualdad en el proceso electoral 2020-2021, que inició este miércoles de manera formal.



Además, exigieron la no intervención del Gobierno del Estado en su preparación y el respeto a la autonomía e independencia del Organismo Público Local Electoral (OPLE) de Veracruz.



Durante la sesión solemne de instalación, el líder estatal de Acción Nacional (PAN), Joaquín Guzmán Avilés, pidió que en los comicios del 6 de junio de 2021 existan las condiciones para que el mayor número de ciudadanos acudan a votar.



Exigió a los funcionarios públicos “que no se metan” en la organización de las elecciones municipales y legislativas y que respeten la voluntad popular.



“Exigimos a todos los servidores públicos de todos los órdenes de Gobierno, abstenerse de intervenir en el proceso. El legítimo derecho a la libertad de elegir y votar de los ciudadanos debe prevalecer. No se metan en el proceso electoral, respeten la ley, respeten la voluntad popular, a los ciudadanos”, expresó.



Sostuvo que se deberán cumplir todas y cada una de las acciones necesarias y programadas en el plan integral y con las fechas establecidas en el calendario aprobado por el OPLE.



Su homólogo del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marlon Ramírez, solicitó al ente comicial “conducirse con el mayor de los apegos a la legalidad y evitar como yo ha hecho en el pasado reciente las irrupciones autoritarias”.



Destacó la alternancia entre la derecha y la izquierda que se dio en 2016 y 2018, y aseguró que en 2021 seguramente los ciudadanos se decantarán por su instituto político, al que definió como una opción de centro revolucionaria, progresista y socialdemócrata.



Añadió que el desvío de recursos en programas sociales federales y “muchas otras cualidades” que caracterizan al Gobierno en turno, serán evaluadas en las urnas el 6 de junio del 2021.



“Porque los veracruzanos ya se dieron cuenta cómo Gobierna cada opción (…) y seguramente castigara a quien jugó con uno de los sentimientos más importantes que un ser vivo puede tener: la esperanza”.



Sergio Cadena Martínez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aseguró que quienes integran el órgano electoral local tienen el compromiso de realizar todas y cada una de las acciones que estén bajo su responsabilidad para garantizar elecciones pacíficas y confiables.



“Garantizar el piso parejo para partidos, candidatas y candidatos en la competencia electoral en condiciones de igualdad, basado en los principios de certeza, imparcialidad y objetividad. (…) El piso parejo también se vincula con la prohibición constitucional de cualquier tipo de propaganda gubernamental con el objeto de difundir la existencia de los programas acciones, obras o medidas de Gobierno para conseguir la aceptación”, manifestó.



Dijo esperar que la jornada electoral del domingo 6 de junio sea “una celebración democrática, una acción con alta participación ciudadana sin mayores incidentes para lograr este objetivo. Los partidos políticos, candidatos, instituciones electorales debemos ganar la confianza de la ciudadanía para que el proceso logre resultados verdaderamente democráticos”.



El líder en Veracruz del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Marcelo Ruiz Sánchez, dijo que depositan y ratifican la confianza en el titular del OPLE y los consejeros que lo integran, de que prepararán proceso justo y transparente, aunque aclaró que ello no significará “un cheque en blanco para ser parte de algo que lastima la democracia, a la ley y a sus instituciones”.



El dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Gil Rullán, coincidió con sus homólogos y pidió al OPLE actuar como un órgano imparcial que garantice la democracia libre y participativa, el diálogo y el debate y las propuestas viables por encima de la “computación de voluntad de esas viejas prácticas en el actual sistema desterrado”.



Dijo que su instituto político seguirá luchando para que haya piso parejo para los partidos políticos y candidaturas independientes.



“No vamos a caer en esta simulación donde se pretendía recortar a algunos el beneficio para favorecer a otros en el poder. Nosotros les decimos a las y los veracruzanos que estamos a favor del cero financiamiento a los partidos políticos y no de una mentira a medias”, dijo.



José de Jesús Vázquez González, dirigente del partido de nueva creación “Todos por Veracruz”, hizo un llamado a la celebración de una contienda respetuosa y civilizada, con observancia de las normas establecidas y sin descalificaciones, para salir fortalecidos de este proceso electoral con gobiernos legítimos que aporten ideas y soluciones.



“Esa es la verdadera razón de la democracia. Después de décadas de lucha, la democracia es un patrimonio de todos, no importa nuestras preferencias, no importa nuestras diferencias porque en ella radica la pluralidad”, destacó.



Afirmó que su instituto político no ve a los otros como adversarios y asentó que el único adversario que existe en Veracruz son la desesperanza y la corrupción, “por eso es hacemos un llamado analizar perfectamente sus candidaturas, sus prospectos”.



Cinthya Lobato Calderón, dirigente de Unidad Ciudadana, aseveró que la gente está cansada de esperar un cambio que nunca llegó, de los malos gobiernos, la inseguridad, el hambre y la pobreza. A decir de la líder partidista, las desigualdades y las injusticias crecen, por ello nace la necesidad ciudadana de cambiar de una vez para siempre “esas profundas realidades sociales que nos duele y nos ofenden a la gente de bien”.



Expresó que su partido es el primer partido municipalista de México, en el que creen y profesan el Federalismo como la unión de Estados y municipios y también en la división de poderes y los organismos autónomo.



“Nos hemos constituido como un partido político estatal para realizar un ejercicio de nuestros derechos ciudadanos y nos comprometemos a trabajar para conquistar los espacios de decisión y gobierno”, dijo Cinthya Lobato.