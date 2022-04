Gobierno de Veracruz no puso ni un peso para evento de apoyo a AMLO

La concentración masiva de personas del pasado sábado en el primer cuadro de la ciudad de Xalapa en apoyo al presidente Andrés Manuel López Obrador fue iniciativa de la población y el Estado no aportó ningún recurso, ya que es respetuoso de la ley electoral, afirmó el titular de la Secretaría de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos.En entrevista realizada en Palacio de Gobierno, el encargado de la política interna del Gobierno del Estado aclaró además que todos los funcionarios y secretarios de despacho que participaron lo hicieron en su carácter de ciudadanos, en un horario no laboral y sin desviar recursos públicos.En ese sentido, Cisneros Burgos dejó en claro que en Veracruz en ningún momento se violentó la ley o la veda electoral, derivada de la consulta por la “Revocación de Mandato”.“Lo que se hizo fue una concentración de ciudadanos, inclusive vine como ciudadano, aquí estuve escuchando el evento, es un error de cualquiera y sobre todo del INE, que en un evento democrático no quiera que los ciudadanos participen, venimos simplemente como ciudadanos. No entiendo en qué -se viola- si los que asistimos fue en un día y horario no laborable, en lo particular no emití ninguna opinión, también acatando las disposiciones del Instituto Electoral”, explicó.Al respecto, reiteró que fue la Asociación Civil “Qué viva la democracia” quien convocó a esta concentración, donde el Estado estuvo al margen de la misma y quienes participaron lo hicieron como ciudadanos, por lo que descartó “acarreados”, así como obligar a empleados estatales asistir a este evento del pasado sábado.“Vi a paisanos míos de la Cuenca, los saludé ahí y eso no significa que los hayan traído, fue un evento de personas. El financiamiento, nosotros no vamos a cometer el mismo error, fue un evento de la gente, la gente se organiza”, dejó en claro y reiteró que el Estado no financió nada.“Nosotros no financiamos absolutamente nada, pregúntenle a la gente”, finalizó el funcionario estatal.