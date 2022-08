Gobierno de Veracruz no respeta la vida ni el matrimonio: Frente por la Familia

El actual Gobierno y el Poder Legislativo, son los que más han agredido a la familia como núcleo familiar, pues no se respeta la vida, ni el matrimonio y no se cuida a los miembros de esta como institución y el ejemplo claro son las estadísticas de violencia donde los jóvenes son las víctimas, indicó Gabriel Miranda delegado del Frente Nacional por la Familia en Orizaba."El Gobierno ha fallado y descuidado a la familia aunque no quieran reconocerlo, no hay certeza de la vida, para las familias y ya no podemos seguir permitiendo esto".En este sentido dijo que las actuales autoridades son las que más han atacado al núcleo de la sociedad y los resultados se han visto en el aumento de diversos delitos contra los integrantes de la familia."Vemos con preocupación el aumento de la inseguridad, se han incrementado los índices de mortalidad sobre todo en las mujeres, pero es una situación que el Gobierno Federal no quiere ver y esconde mucho las cifras".Añadió que resulta evidente que los ciudadanos, se han quedado esperando mucho de los prometido por las autoridades de los tres niveles.Apuntó que en este momento están enfocados a lo que marca la comisión nacional de este frente, para trabajar por la paz. "Sabemos de los graves problemas de inseguridad y violencia, de muertes en el país. Nos hemos enfocado en defender la vida a través de promover la paz".