Gobierno de Veracruz ofrece pagos “raquíticos e irrisorios” ante deuda con sindicatos

El Gobierno de Veracruz pretende pagar apenas el 25 por ciento de los pendientes que mantiene con sindicatos de trabajadores del Poder Ejecutivo y de la Fiscalía.



Luego de manifestarse y tras reunirse con funcionarios de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), como el subsecretario de Finanzas y Administración, Eleazar Guerrero, los líderes de dos sindicatos acusaron a la administración de Cuitláhuac García de violentar sus derechos laborales al ofrecer el pago “de una cantidad raquítica”.



Se trata de adheridos al Sindicato de Empleados Democráticos Independientes del Poder Ejecutivo de Veracruz y de la Fiscalía General del Estado y el Sindicato Liberal de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo del Estado.



El secretario general del Sindicato de Empleados Democráticos, José Manuel González García, señaló que el principal reclamo son las recategorizaciones.



“Muy a pesar de que no se quiere cumplir con ello, las cantidades van en contra de lo que por derecho hemos conseguido desde hace muchos años; la cantidad que nos ofrecen es raquítica y nos permite cumplir con los trabajadores, es menos de lo que ofrecieron en 2014. (...) Nos están ofreciendo un 25 por ciento, si no es que menos de las cantidades que ya teníamos establecidas”.



En entrevista tras su salida de la reunión, el líder sindical aseguró que la Ley es muy clara y que no pueden pactar en condiciones menos favorables a las que ya habían logrado.



Dijo que el órgano de Gobierno de la SEFIPLAN había generado un compromiso y ahora no se quiere reconocer, porque el subsecretario Eleazar Guerrero justifica que no hay presupuesto para el pago total y por lo cual, quedaron en reunirse el próximo 25 de marzo.



Rodríguez Mendoza añadió que desafortunadamente hay sindicatos que ya aceptaron las cantidades que calificó de “totalmente irrisorias”, revelando que sindicatos de nueva creación sí han aceptado los ofrecimientos.



Incluso, recordó que aún durante el Gobierno de Javier Duarte, se respetaron los derechos de los trabajadores pero desde que inició el actual Gobierno dejaron de pagarles.



Precisó que también están pendientes las claves sindicales para personal de base y contrato, por lo que urgió a los demás sindicatos a sumarse y hacer frente común para lograr que SEFIPLAN otorgue los pendientes.



“No es el hecho de que se les otorgue la basificación porque esa se promueve ante el Tribunal laboral; sin embargo, la Ley Estatal del Servicio Civil señala que se debe aplicar una clave y no quieren aplicársela”.



Cabe destacar que en la reunión, también participó el Sindicato Liberal de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo y señalaron que no temen represalias a pesar de que recientemente se llevó a prisión al secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo, Acdmer Antonio Galicia Campos, tras manifestase afuera de Finanzas.



“La mayor represalia que podemos tener es que se están violentando los derechos, aunque ellos manifiesten que no; nuestro compañero fue arrestado como si fuera un delincuente, a pesar de que tenemos derecho a la libertad de expresión y de manifestación”.



Por ello, dijo que cuando una administración no tiene capacidad de resolver tiene actitudes como las que hemos estado observando por mucho tiempo y advirtió que si no hay mayores ofrecimientos sumarán fuerzas con otras organizaciones sindicales para reclamar al Gobierno sus Derechos.