Gobierno de Veracruz podría impugnar amparo que beneficia a niños con cáncer

El Gobierno del Estado tendrá diez días hábiles, a partir de ser notificado sobre la resolución del amparo que tramitaron padres de familia de infantes del Programa de Niños con Cáncer y AOPAC, para que se les garantice a estos todo lo referente a su tratamiento.



En entrevista la abogada, Ana María Yashima quien es parte del equipo del despacho del licenciado en Derecho, Agustín Rodal Oseguera y que se encargó de este caso, dijo que esta sentencia fue notificada la semana pasada.



"El efecto de esa sentencia para considerarla definitiva o firme, tenemos que esperar a que venzan los plazos que establece la Ley de amparo, pues no podemos impedir el derecho que tiene la autoridad de inconformarse de la sentencia, tengan ellos o no la razón, que no la tienen evidentemente. Pero la ley es pareja, porque tanto los papás de los niños como las autoridades tienen su derecho de manifestarse en contra de las resoluciones".



Explicó que dentro del amparo interpuesto se dictó una suspensión de plano, en la cual se obligaba a las autoridades a darle la atención médica a los niños en lo que se resolvía el amparo; entonces esta protección médica la tienen desde el mes de febrero de 2020.



"También tuvimos que promover un incidente dentro de juicio de amparo por el incumplimiento de la suspensión, porque a pesar de que había una orden de un juez Federal autoridades del Estado no surtían recetas médicas, no les hacían los estudios a los niños".



El incidente lo ganaron los papás y como el gobierno no cumplió con esa orden que dio el juez, podían presentar una denuncia penal, pero el gobernador se inconformó por la resolución y entonces ya no se pudo interponer, pero al poco tiempo (enero 13 de 2021) llegó la sentencia del amparo.



Indicó que ya al ganarse el amparo las autoridades deben incrementar las medidas necesarias para dar la atención oportuna a los infantes, pero sobre todo, dijo que debe ser gratuita, pues algunos servicios se cobraron a unos padres de familia, aunque fueron los menos, sí se presentaron ciertos casos, pero no les otorgaron recibos de los montos que pagaron.