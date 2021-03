Gobierno de Veracruz prohibirá bailongos y fiestas playeras en Semana Santa

Al advertir que los casos de COVID-19 no están bajando tan drásticamente como se esperaría, aunque la entidad se encuentra en semáforo epidemiológico verde, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez anunció que con un nuevo decreto se prohibirán los bailes y fiestas en playas que provoquen grandes aglomeraciones.



Según explicó en conferencia de prensa, se trata de la campaña “No te confíes, cuida tu salud”, que este mismo lunes se publicará en la Gaceta Oficial del Estado.



El mandatario emitirá el decreto para aplicar la campaña que entra en vigor este 29 de marzo y hasta el 11 de abril.



Desde Palacio de Gobierno, detalló que en este decreto se contemplan restricciones para zonas de playas, con el fin de que no se generen aglomeraciones de personas.



“Por lo tanto aun en verde sigamos cuidando, este día en un decreto se implementa la campaña No te confíes, cuida tu salud, está vigente de lunes 29 al 11 de abril. Se mantendrá vigente y observable que por micro regiones determinamos para cada municipio, que la autoridad municipal coadyuve”, apuntó.



Esta campaña plantea evitar bailes y fiestas playeras, así como que la asistencia a la playa se evite; esto, con el apoyo de todos los niveles de gobierno en coordinación con protección civil estatal y municipales junto con las fuerzas de seguridad.



Es así que en el caso de hoteles, restaurantes y demás prestadores de servicios, así como negocios, tendrán que ceñirse al aforo de acuerdo al color del semáforo que corresponda, donde se permite el 50 por ciento de ingreso si el municipio se encuentra en color naranja y 75 por ciento en amarillo.



Cuitláhuac García reconoció que a pesar de que Veracruz está en semáforo verde, los contagios continúan y al momento suman 57 mil 567 confirmados por Covid-19 y 10 mil 995 sospechosos.



“Solamente descendimos dos puntos para estar en semáforo verde; los contagios no están descendiendo como quisiéramos, se mantiene un número de contagios vigente, si ha bajado la ocupación hospitalaria”, finalizó.