Gobierno de Veracruz promociona que mujeres “regresen a su posición” para no ser violadas

Un evento respaldado y promovido por la Secretaría de Turismo y Cultura (SECTUR) del Gobierno de Veracruz pidió a las mujeres que no se empoderen y que en lugar de eso, se “posicionen” para no cometer “errores” que provocan que sean violadas, como salir en la noche o “vestir ropa inadecuada”.



Esto se dijo durante la presentación del ciclo de conferencias “Mujeres retornando al diseño”, en el municipio de Boca del Río, evento al cual convocó la misma SECTUR.



Al hablar sobre “el diseño celestial de la mujer”, la evangelista Juanita Utrera Ortega dijo que de acuerdo a un versículo, las mujeres no deben hacerse la imagen, forma ni idea de este mundo pues así no podrán entender su finalidad en esta Tierra.



“Y bueno es como una licuadora (…) cuando no la armas bien, la gomita, las aspas, algo sucede: se descompone, mal licua. Entonces, ahora mujer te estamos hablando a ti para que en lugar de empoderarte, porque hay muchas definiciones de eso, te posiciones, te posiciones y armes bien tu vida, de tal manera que puedas vivir alejada de esos errores que provocan el mal ensamblamiento en la sociedad, uno de ellos, la violación ”.



Ante la situación de violencia que existe en Veracruz y que se encuentra a la cabeza en casos de feminicidios, afirmó que la causa es la "total desubicación de los roles" que juega la mujer en la sociedad.



Esto ocasiona la violencia de "todos los tipos" en los integrantes de la familia.



“Pero, ¿por qué los hombres son malos? No, no, no, a veces nosotras también estamos haciendo, estamos desposicionadas, en nuestra manera de andar a las 10 de la noche, a las 12, quizá con una ropa inadecuada, quizá en un lugar inapropiado. Mujer, es necesario que regreses a la posición para la cual fuiste creada, porque gracias a eso es que vas a provocar un cambio definitivo desde tu pequeña sociedad, que es tu familia”, dijo.



Se explicó que durante la conferencia “el diseño celestial de la mujer” se promoverá que una mujer con hijos debe tener como prioridad la familia, es decir, al trabajar desatiende sus labores para lo cual fue creada.