Gobierno de Veracruz protege a sospechoso de asesinato, acusa Dante

Ante el homicidio al candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, René Tovar Tovar en junio pasado, el senador Dante Delgado Rannauro criticó que la Fiscalía General del Estado no toque “ni con el pétalo de una rosa” al suplente Miguel Ángel Uribe Toral, quien está próximo a asumir la Presidencia Municipal y anunció su adhesión a MORENA.Sin decir el nombre de Uribe Toral, el senador critico que la detención de José Manuel “N”, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, carece de sustento y “sentido común”.Por ello, consideró que el gobernador Cuitláhuac García y la fiscal general Verónica Hernández Giadáns estarían “encubriendo a quien sería el principal sospechoso del crimen”.“No quiero profundizar en los motivos, lo que sí puedo decir (…) es que en términos reales el Gobernador del Estado y la Fiscal está, eso sí, protegiendo a quien tendría que ser el principal investigado, que no es el que está en funciones, el Presidente Municipal de Cazones de Herrera, que era el suplente del finado candidato nuestro a presidente municipal y que siguió de suplente de quien es implicado como responsable de tan lamentable y oprobioso crimen”, expresó.Hay que referir que por tras el homicidio de René Tovar Tovar, quien lo relevó en la candidatura y terminó como alcalde electo de Cazones, Omar “N”, fue detenido y vinculado a proceso presuntamente por estar implicado en el crimen.No obstante, ahora el suplente Miguel Ángel Uribe Tovar, quien asumiría la Alcaldía, anunció su incorporación a MORENA junto con un grupo de próximos ediles que igualmente dejaron a sus institutos políticos.“El día 15, este tipo que debe de ser investigado y que no lo han tocado ni con el pétalo de una rosa ya aceptó sumarse al proyecto político del Gobernador del que han dado en estos últimos días gran relieve (…); yo no soy nadie para estar fincando responsabilidades, pero sí para señalar hechos que a todos nos constan”, agregó.