Gobierno de Veracruz quiere combatir abigeato con carencias, recriminan

El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz, Acdmer Antonio Galicia Campos, dio a conocer que algunos trabajadores buscarán ampararse en contra de la nueva Ley Ganadera del Estado de Veracruz.



Dicha reforma, cabe señalar, impulsa que personal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (SEDARPA) implemente retenes especiales para evitar el abigeato con personal autorizado por la dependencia, que deberá verificar que los animales que se muevan por la entidad cuenten con la documentación requerida.



"En esa dependencia no les entregan los insumos ni las herramientas necesarias para que los inspectores de ganadería realicen sus funciones, están totalmente desprotegidos de la seguridad y quieren que ellos participen en el combate del abigeato, cuando muchos de ellos no tienen papelería ni herramientas para desarrollarse, muchos de ellos con sus sueldos pagan sus viáticos", dijo.



Señaló que con esta "nueva Ley" se están violentando los derechos laborales del personal que se encuentra dentro de la SEDARPA.



"Hay muchas injusticias que el Gobierno está haciendo con sus trabajadores. Tenemos un promedio de 150 inspectores de ganadería, 70 de base, de contrato definitivo y otro tanto más de proyectos. Está en peligro la estabilidad laboral, porque a la nueva ley ganadera le están agregando un apartado donde dice que a consideracion del Secretario y Subsecretario dependerá la relación laboral de su permanencia".



Comentó que pronto podrían entrar en vigor estas modificaciones a la Ley, situación que afectaría a los empleados y también a los ganaderos.



"Hay un sin número de multas y de infracciones que están implementado en esa ley que pareciera ser recaudativa, donde están poniendo privaciones de la libertad, que para eso está el Poder Judicial. Hay faltas administrativas que las quieren convertir en penales. A nosotros no nos consideraron", concluyó.