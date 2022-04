Gobierno de Veracruz sancionará a proveedores que le incumplan

La contralora general del Estado, Mercedes Santoyo Domínguez, advirtió que empresas contratadas por el Gobierno del Estado podrían ser sancionadas por incumplimientos, tanto a la actual administración como a las anteriores.En entrevista, la funcionaria explicó que actualmente están en el proceso de revisión de aquellas empresas o proveedores que hayan recibido recursos públicos sin cumplir con los convenios.Afirmó que en ocasiones la corrupción “no está dentro del Gobierno”, es decir, que estaría detectándose directamente por parte de proveedores o empresas.Al respecto, Santoyo Domínguez explicó que la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción confiere facultades para que se sancionen este tipo de faltas administrativas y los hechos de corrupción que no sean directamente de funcionarios del Estado.“Necesitamos revisar algunas cosas como lo comentaba yo, de algunas empresas, o sea, ahorita estoy trabajando de las áreas para ver empresas que han incumplido, que no han entregado como han quedado los contratos y que podrían llegar a inhabilitaciones”.“La corrupción sí está dentro o estuvo dentro pero también está fuera pero la Ley de responsabilidades del Sistema Anticorrupción contempla a estos terceros para poderse investigar y en determinado momento sancionar”, indicó.Santoyo Domínguez mencionó que la actual administración detectó “un rezago brutal” al interior de la Contraloría, el cual parece “un barril sin fondo”, sin embargo, procederán en contra de simulaciones en el sexenio de Javier Duarte y de Miguel Ángel Yunes Linares.“Sacamos observaciones de la Secretaría de la Función Pública del 2015 a la fecha; vamos avanzando en materia de prevención para que no se hagan más observaciones, para que no se hagan altas observaciones de la Auditoría Superior de la Federación”.“Vamos sacando rezagos de cómo nos dejaron ahora sí que los archivos de expedientes todos revueltos, faltantes, todo mundo sacaba información etcétera, todo eso vamos sacando pero también nos falta completar una base de datos interna de todas estas personas presuntas o también las inhabilitaciones de los servidores públicos”, agregó.