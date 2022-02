Gobierno de Veracruz se endeudó por mil 800 mdp con bancos; pagará este año

El Gobierno de Veracruz registró ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la adquisición de cinco nuevos créditos con instituciones financieras por un monto de mil 800 millones de pesos.Esta medida seguirá aplicándose hasta 2024, es decir, al final del actual sexenio, aunque de acuerdo con el titilar de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, para dicho ejercicio ya no habría falta de liquidez para cumplir con las obligaciones financieras del Gobierno Estatal.De acuerdo con información pública del Registro Público Único, todos los créditos fueron contratados en el último mes del 2021, específicamente el 3 de diciembre. Los créditos fueron inscritos el pasado 9 de febrero.A detalle, fueron dos contratos con el Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, uno por 600 millones y otro por 100 millones más.Dos más con HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por 300 millones de pesos cada uno.Y un quinto préstamo por 500 millones de pesos más con la institución Banco Santander (México), S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México.Para todos los casos, se indica que los créditos deberán ser pagados a más tardar el 2 de diciembre de este año.Las responsabilidades adoptadas por el Gobierno Estatal tienen tasas que van desde los 6.35 por ciento hasta el 7.20 por ciento.Se indica también que la finalidad de los nuevos préstamos contratados es para “cubrir insuficiencias de liquidez de carácter temporal”.La Ley de Disciplina Financiera establece que los recursos que provengan de obligaciones a corto plazo se deberán destinar exclusivamente a cubrir necesidades inmediatas, lo que no se traduce en obra pública, ni otros beneficios a la ciudadanía.Cabe mencionar que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) alertó que estos endeudamientos pueden llevar a que únicamente se tenga una disminución en pasivos a largo plazo y no una efectiva reducción del endeudamiento.Cabe recordar que, a finales de 2021, el Congreso Local avaló que, para este año, el Mandatario pueda contratar nuevos créditos por hasta 8 mil 145 millones de pesos, hasta el 6 por ciento del total de su presupuesto, bajo las mismas condiciones ya mencionadas.Es decir, que sean usados para cubrir necesidades de carácter temporal y que sean cubiertos antes de que la administración estatal termine y para el caso, que año con año se vayan saldando.El Poder Legislativo determinó que se puede utilizar como garantía de fuente de pago, los ingresos que deriven de programas, ramos o aportaciones de apoyo instrumentados por el Gobierno Federal.En su pasada comparecencia ante legisladores, el titular de Finanzas, José Luis Lima Franco, detalló que en 2017 se recurrió a un crédito de 4 mil 400 millones; en 2018 solicitó 2 mil 500 millones; en 2019 pidió 2 mil 400 y en 2020 mil 800, mientras que, en el 2021, el monto también asciende a mil 800 millones.