Gobierno de Veracruz siempre estará dispuesto a dialogar: Cisneros

El Gobierno que encabeza Cuitláhuac García Jiménez nunca rompe el diálogo con nadie y está abierto al acercamiento para atender a todos los sectores sociales, afirmó el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, quien dejó en claro que “no actuarán condicionados” por nadie.Durante entrevista realizada este lunes en las puertas de su oficina en Palacio de Gobierno, el encargado de la gobernabilidad en la entidad, explicó que la función de la administración es resolver las diversas inquietudes de los ciudadanos.“En el Gobierno del Estado nunca se rompe el diálogo con nadie. El diálogo es permanente. Lo que no estamos dispuestos es a que haya condicionantes de que el diálogo tiene que ser de tal o de cual forma”, expuso.Y es que al ser cuestionado sobre el presunto rompimiento de diálogo con los integrantes del Movimiento de Resistencia “Chucho el Roto” que reclama la reclasificación de tarifas eléctricas en el Estado, el funcionario reiteró que el acercamiento se da, siempre y cuando no se condicione al Estado.“No es que nos hayan condicionado. En el diálogo no tiene que haber condicionantes de nadie, si no, no fuera diálogo”, dijo y aclaró que este es un tema que corresponde resolver a la federación y el Estado es un mediador.