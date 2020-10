Gobierno de Veracruz tiene “acuerdos políticos” con invasores de bosque de Coatepec

El Juez encargado del conflicto por las tierras en la zona de bosque conocida como la Sierra Alta de Coatepec, retrasó una vez más el proceso legal por este caso, citando a una futura tercera audiencia y por lo pronto, se negó a desalojar a los “invasores” que habitan el lugar, denunció la defensa de los dueños de terrenos afectados.Al respecto, luego de la audiencia de este viernes , la abogada de ocho de los propietarios, Itzel Jurado Ortiz, acusó que el Gobierno del Estado dilata la impartición de justicia al negarse al desalojo, pues tiene “acuerdos políticos” con los invasores.Advirtió además, que si se sigue afectando el medio ambiente, esto también será responsabilidad de la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta y de la Fiscalía General del Estado, a cargo de Verónica Hernández Giadáns.“Si las tierras de Sierra Alta siguen invadidas y se sigue afectando el ecosistema, es una responsabilidad directa tanto del Gobernador del Estado como de la presidenta del TSJE y de la titular de la FGE”, dijo.Este día, los afectados esperaban que el Juez decretara la medida provisional de restitución y la fuerza pública para desalojar, sin embargo, se pospuso lo primero y se negó a lo segundo.Jurado Ortiz explicó que ahora esperarán una nueva fecha de audiencia en la que la autoridad tendrá que notificar a los imputados y decidir si hay desalojo o no.“Nos tienen que dar fecha para nueva audiencia donde ya tendrán que notificar a los invasores en su calidad de imputados y se desahogará esa audiencia y ahí se decidirá el tema del desalojo o no, ahorita no hubo oportunidad, el Juez ni siquiera nos escuchó”, lamentó.Además, reprochó que el Juez impuso a las víctimas obligaciones que a su parecer corresponde al Estado, como indagar el domicilio de los invasores.“Lamentablemente, el Gobierno de Veracruz está haciendo todo lo posible por dilatar la impartición de Justicia, porque no quiere desalojar a los invasores y llega al extremo de ordenarle al Juez que capotee el asunto e imponga a las víctimas obligaciones que corresponden al Estado, como la de realizar por su cuenta actos de investigación como encontrar y localizar y proporcionar el domicilio de los delincuentes invasores”, dijo.La abogada también negó que las víctimas no se hayan movilizado, pues el caso se ha llevado hasta al Presidente de la República, quien incluso ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) atender el conflicto.“Resulta pueril admitir la idea de que si los terrenos siguen invadidos es por falta de acción de las víctimas, dado que, como públicamente consta, se han movilizado y han promovido incontables veces para que se celebre una audiencia que, tanto el Poder Judicial como la Fiscalía, han saboteado para no tener que desalojar a invasores con los que, ostensiblemente, han fincado acuerdos políticos”, dijo.