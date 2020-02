Gobierno de Veracruz todavía no sabe cómo pagará enorme deuda con ISSSTE

El Gobierno de Veracruz analiza las posibles alternativas de pago para cubrir el adeudo de 12 mil millones de pesos que mantiene con el ISSSTE, adelantó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.



El mandatario estatal puntualizó que hace algunas semanas, cuando el director general de ese organismo, Luis Antonio Ramírez Pineda, visitó la entidad, dialogaron sobre la deuda. Y es que señaló que es una situación que dejaron pasar sus antecesores pero en esta gestión se busca la posibilidad de pagar.



“Ya nos habíamos adelantado; recordarán que vino el Director General del ISSSTE a Veracruz, visitamos la clínica del ISSSTE en el puerto de Veracruz, ahí hablamos sobre ese tema, quedamos de revisar las formas en que podíamos ir pagando ese adeudo, que las administraciones anteriores no lo hicieron, nosotros acordamos poco a poco ir generando un pago, todavía no hemos determinado la forma”, explicó.



En otro tema, mencionó que al momento son pocas las afectaciones que se han registrado ante el paso del Frente Frío 41 y las rachas de viento.



No obstante, expuso que se desplomó un domo y se registró la caída de árboles en diversas zonas del Estado pero al momento no se registran heridos, ni víctimas fatales.



“El domo se desplomó pero no tuvimos ninguna afectación, se desplomó ese domo, es el reporte que tenemos, la caída de algunos árboles pero ninguna afectación en la integridad de las personas gracias a las acciones preventivas que tomamos”, finalizó.