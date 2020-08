Gobierno de Veracruz va por empresas deudoras de Impuesto a la Nómina

La Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) inició este mes el programa de recaudación de adeudos del Impuesto a la Nómina del Ejercicio 2019 y anteriores, donde se incluyen más de mil 500 contribuyentes de diversos sectores que no hicieron el pago respectivo, informó el subsecretario de Ingresos de la dependencia, Ricardo Rodríguez Díaz.



En entrevista, el funcionario estatal desestimó que se trate de una persecución en contra de algún medio de comunicación, como lo planteara el diario “El Dictamen” del puerto de Veracruz, que se vio requerido del pago por adeudos.



“No va dirigido a ningún contribuyente en específico, es un requerimiento a un universo de mil 500 contribuyentes morosos, que no hayan presentado sus declaraciones o no hayan hecho el pago de sus Impuestos sobre Nómina del periodo 2019 hacia atrás”, dijo.



Rodríguez Díaz dijo que el representante de dicho medio fue requerido para ponerse al corriente en el pago del impuesto sobre la nómina, como se hizo con otros contribuyentes y que en estos mismos días están siendo notificados.



“Estamos haciendo un programa de recaudación, este programa está dirigido y consta principalmente de impuesto estatales, de Impuesto sobre Nómina en específico, estos programas se hacen una o dos veces al año, en este año derivado de la contingencia sanitaria no lo habíamos hecho; este programa consta de mil 500 requerimientos de declaraciones omisas del año 2019 hacia atrás”.



Es decir, se trata de contribuyentes que no declararon o no hicieron el pago del impuesto sobre nómina del periodo 2019 y/o antes, por lo que en los próximos días se notificará a quienes tengan estas inconsistencias, “dentro de estos mil 500 requerimientos que vamos a hacer de manera mensual”, explicó.



El programa de recaudación que inició este mes de agosto y concluye el mes de diciembre, continuará y se prevé que notifiquen desde ahora de manera mensual mil 500 contribuyentes estatales que enfrentan adeudos.



“La Ley se aplica a todos por igual y no está sujeta a posibles conflictos entre el contribuyente y un servidor público, sea quien sea y del nivel que sea, el requerimiento es parte del programa de mil 500 más que están siendo notificados”, reiteró Rodríguez Díaz.



El Estado, dijo, debe hacer su trabajo para que el contribuyente cumpla, pues en una situación como la que se vive actualmente, es prioritario que las acciones de recaudación sigan su curso para contar con recursos y atender la emergencia sanitaria.



“Y quiero recalcar que no hay dolo ni presión, hay un ejercicio responsable y transparente de la ley para evitar omisiones en la obligación de todos los contribuyentes y estos requerimientos tampoco significan una instancia final para el contribuyente, por el contrario, se hacen para que ellos puedan atender de manera oportuna y evitar problemas más grandes en el futuro”, finalizo el subsecretario de Ingresos, Ricardo Rodríguez Díaz.