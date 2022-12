Gobierno de Veracruz ya consiguió crédito para pagos de diciembre

Los trabajadores del Gobierno del Estado, tienen garantizadas sus prestaciones, nómina y aguinaldo para este fin de año, expresó el titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, al informar que la dependencia a su cargo ya cuenta con los créditos a corto plazo, mismos que se requirieron para cumplir con estas obligaciones.Durante entrevista previa al encendido del pino navideño en la explanada de la dependencia, el funcionario estatal explicó que, los créditos de corto plazo son producto de los déficits que ha tenido el estado desde administraciones pasadas.En el 2017, dijo, todavía se pidieron más de 4 mil millones de pesos en corto plazo, mientras que la actual administración en 2018 solicitó mil 500 y este 2022 se pidieron mil millones.“Aquí la intención es, ir pidiendo menos cada fin de año en créditos de corto plazo”, expuso al recordar que este crédito se paga en un año, es decir, no se acumula.“Estos mil millones de pesos se van a terminar de pagar en noviembre de 2023 y la intención es que, al final de esta administración ya no se tengan que pedir préstamos a corto plazo y todavía dejar recursos para que el próximo gobierno pueda pagar los temas de diciembre, la nómina, las prestaciones y los aguinaldos”, sostuvo José Luis Lima.En este sentido, el secretario refirió que se trabaja para eliminar el déficit que viene cargando el estado y se observa que se va lograr gracias a las políticas implementadas por el gobernador.Lima Franco también aseguró que los préstamos a corto plazo no aumentan la deuda, e incluso dejó en claro que esta última sigue disminuyendo en más de 13 mil millones de pesos, de 2018 a la fecha.“Eso no afecta el saneamiento financiero que se viene trabajando, al contrario, se viene reduciendo. Son los créditos normales que se vienen pidiendo cada fin de año para pagar aguinaldos y con esto sostener que todos los trabajadores del estado tengan garantizadas sus prestaciones, su nómina y aguinaldo”, finalizó.Cabe mencionar que, al finalizar el bienio de Miguel Ángel Yunes Linares, no se dejaron recursos a la actual administración para que pudiera cumplir con la nómina, prestaciones y aguinaldo de los trabajadores, de ahí que se arrastra ese déficit, mismo que este gobierno pretende resarcir e incluso dejar recursos para que la próxima administración no tenga problemas para cumplir con estas obligaciones.