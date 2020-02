Gobierno de Veracruz ya hubiera pagado deudas “si tuviera ese flujo”: Ricardo Ahued

El administrador general de Aduanas, Ricardo Ahued Bardahuil, reconoció la exigencia que han hecho constantemente empresarios de Veracruz, ante los adeudos que aún mantiene el Gobierno Estatal con ellos.



"Si el Gobierno pagara las deudas anteriores y tuviera ese flujo, ya lo hubiera hecho. Entiendo que ya dieron una pequeña parte pero también sé, desde el lado empresarial, la desesperación que existe para que tenga flujo y paguen impuestos", dijo.



El también empresario xalapeño dijo que muchos de los afectados se encuentran desesperados porque tienen adeudos con el Seguro Social, Infonavit y con trabajadores.



"Muchos están a punto de quebrar o cerrar y tampoco es sano para nadie porque se deja sin empleo a varias personas. Si han sido atendidos, tal vez no han tenido la respuesta total".



En ese sentido, mencionó que desde su posibilidad, podría solicitar a la Secretaría de Hacienda que considere otorgar fondos específicos para solventar los adeudos que tienen las empresas.



"Yo, en donde estoy, también desde luego, haríamos lo posible desde la Secretaría de Hacienda, rogar y suplicar que le mande fondos específicos para etiquetar a estas empresas que hicieron su negocio lícito, que le deben al SAT, que tienen que hacer su declaración anual en unos días y que después van a tener consecuencias de cargos y multas".



Aunado a ello, explicó que será necesaria la ayuda de la Federación.



"Si tenemos la oportunidad de acercamos al Presidente y pedirle auxilio, lo haremos con todo gusto, para el bien del Gobernador y para el bien de los empresarios que están en derecho de su demanda justa".



Abundó que el Estado de Veracruz no es plato de segunda mesa y comentó que el Gobierno Federal debe entender que la entidad está metida en un problema de años.



"El Gobierno de la República debe entender que Veracruz está metido en un problema de años, no vamos a echar culpas a nadie y que es un problema de flujo, un problema económico. Y yo creo que Veracruz debe ser un tema de la mesa del análisis nacional", finalizó.