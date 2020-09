Gobierno de Veracruz ya prendió la “licuadora”, acusa el PRI

El Gobierno de Veracruz oficializa la “licuadora” en las diferentes Secretarías y será el Partido Revolucionario Institucional (PRI) quien presente los detalles de esta estrategia de recaudación de la actual administración de Gobierno.



“Habíase visto semejante cosa”, exclamó el dirigente estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín, durante entrevista, al asegurar que se utiliza este mecanismo ilegal de manejo de recursos en Veracruz.



“En los próximos días vamos a hacer una presentación, como lo hemos venido haciendo, con cifras, con datos, con números, de esta oficialización de la licuadora”, dijo.



“¿Quién inventó la licuadora?”, se le cuestionó.



“Es un término que inventó el Partido Acción Nacional en contra de un gobierno del PRI pero la sociedad ya tomó una determinación”, respondió al asentar que no es un dirigente que elude las preguntas.



En este sentido, aceptó que la denominada “licuadora” sí fue utilizada en gobiernos priistas pero fue algo que la sociedad ya castigó en Veracruz y un tema que también están atendiendo las autoridades.



“Pero eso no quiere decir que toda la vida se tenga que estar repitiendo y que por el hecho de que esto pasó, ahora éstos hagan lo que criticaron, porque particularmente dijo el Presidente de la República que ellos no tienen derecho a fallar y están haciendo todo lo contrario”, recalcó.



A decir de Marlon Ramírez, MORENA está haciendo tan mal su trabajo en la administración pública, que aún siendo Gobierno, hay personajes morenistas que están buscando el PRI.



“Hay mucha gente de MORENA que nos busca”, expuso.



“¿Quienes?”, se le inquirió, a lo que dijo que se dice el pecado pero no el pecador.



“Pero hay mucha gente de MORENA que nos busca y hemos platicado con ellos”, insistió al referir que llama poderosamente la atención, que aun siendo gobierno, los propios morenistas no encuentren acomodo en donde se supone que lo deberían de tener.