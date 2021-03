Gobierno de Veracruz ya se olvidó de atender deudas con empresarios

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Xalapa, Octavio Jiménez Silva, informó que el Gobierno del Estado aún no líquida o abona los adeudos que persisten con los empresarios.



"No ha habido pagos. Desde que nos reunimos con el gobernador Cuitláhuac García en agosto de 2020 no hay avances. Nos dijo que por medio del factoraje iban a empezar a fluir los pagos, ya sea para abonar o liquidar, dependiendo de la magnitud del monto. Hasta el día de hoy no ha habido ningún pago".



Explicó que ya mantuvieron hace algunos días una reunión con el secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, donde le propusieron que solicite a las cámaras empresariales la documentación que valide su estado de adeudo y, con ello, darle mayor celeridad a los pagos.



"De una u otra manera esa es la situación que se ha presentado, que no les pagan porque no está validado. Ya son muchos meses. A los que están validados no les han pagado".



Jiménez Silva dijo estar confiado que en abril los pagos empiecen a fluir. Además, solicitó que se concreten mesas de trabajo con las dependencias, para que sea más fácil organizarse y validar toda la información de los pagos que no se hicieron.



"Si al empresario le debe tal dependencia, pueden reunirse, para que la empresa llegue con el contrato, la factura y cuestionar el por qué no se ha validado. Además, es una promesa del Gobernador. Sabemos que no tienen el suficiente dinero para pagar todo pero sí pueden empezar a abonar la carga de muchos empresarios que ya van a cerrar o que están sobreviviendo".



Para finalizar y en otro orden de ideas, pidió a la administración estatal brindar mayor seguridad a los votantes y a los candidatos en el proceso electoral.



"Es responsabilidad de la Policía Municipal, Estatal y Federal resguardar a los candidatos y a los votantes", expuso.